Es kommt eher selten vor, dass sich der Ortsgemeinderat von Wilgartswiesen den Beschlüssen aus seiner Annexe Hermersbergerhof widersetzt. Jetzt legte er ein Veto ein. Es geht um das umstrittene Thema Wildcampen.

Ungewöhnlich groß ist der Wanderparkplatz am Ortseingang des Hermersbergerhofs. Er wurde in den 1980er-Jahren angelegt, als die Winter noch schneereich waren und die Freunde des Wintersports in Scharen