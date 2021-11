Der Wild- und Wanderpark in Silz sei weiterhin auf einem guten Weg. Trotz mehrmonatiger Schließung aufgrund der Corona-Pandemie habe ein kleiner Überschuss erzielt werden können, bilanziert die Kreisverwaltung. Vor allem im August sei das Besucheraufkommen sehr hoch gewesen.

Darüber informierte Geschäftsführer Daniel Kraus nun in der Gesellschafterversammlung. Kraus ist seit Anfang 2020 in dieser Position, seitdem der Park, der dem Kreis gehört, von einer kreiseigenen Betreiber-GmbH geführt wird. Die beiden Geschäftsführer der vorherigen Management-GmbH hatten sich aus Altersgründen zurückgezogen und die GmbH an den Kreis verkauft. „Es freut mich, dass der Park bisher trotz Mehraufwand gut durch die Corona-Zeit gekommen ist“, sagte der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung, Landrat Dietmar Seefeldt.

„Im laufenden Jahr sind 80.000 Besucher im Park gezählt worden. Auch für 2022 rechnen wir mit einer ähnlich hohen Besucherzahl. Auch ohne Corona-Pandemie sind 75.000 Besucher pro Jahr realistisch“, führte Kraus aus. Den Gewinn werde man in den Betrieb investieren, neben Investitionen in Anlagen, Spielanlagen und Maschinen seien auch neue Tierattraktionen und der Ankauf von Pachtflächen vorgesehen. „2020 wurde die Gerätehalle erweitert und das Dach saniert, Erholungseinrichtungen geschaffen und das Steinkautzgehege umgebaut“, zählte Kraus auf. Aktuell werde der Teich saniert. Außerdem soll durch einen Sandfang der Wasserrückhalt verbessert werden, um Beschädigungen durch Starkregen zu vermeiden.

Kreis glücklich über Rückkauf der Gaststätte

Die Tierversorgung befinde sich auf einem sehr guten Niveau, so Kraus. Der landwirtschaftliche Betrieb mit einer Fläche von rund 70 Hektar sei sehr nützlich und wichtig, da 90 Prozent des Futterbedarfs selbst produziert werden könnten und man so zukunftsfähig und nicht von Lieferketten abhängig sei. „Auch der Rückkauf der Gaststätte steigert die Attraktivität des Parks“, findet Kraus. Diese wurde im August unter dem neuen Pächter Frederik Fink, der zuvor das Dernbacher Haus betrieben hatte, wiedereröffnet. Die Gaststätte sei auch unter der Woche geöffnet, außerdem könnten beispielsweise Weihnachtsfeiern von Unternehmen dort veranstaltet werden“, hob Kraus hervor.

Und wie steht es um den geplanten barrierefreien Ausbau des Parks? Dieser steht noch in der Warteschleife. Laut Landrat Seefeldt wartet der Kreis auf die Entscheidung des Landes zum Förderantrag. „Wir stehen in enger Abstimmung mit dem Ministerium, welches auch Förderstelle ist.“