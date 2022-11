Der Wild- und Wanderpark (WWP) in Silz war im vergangenen Jahr ein Besuchermagnet. Das belegen auch die Zahlen der WWP Südliche Weinstraße GmbH für das Jahr 2021, teilt die Kreisverwaltung mit.So kann sich die Einrichtung in Trägerschaft des Kreises SÜW über einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 33.000 Euro freuen. Dass so mancher Bürger während der Corona-Pandemie „Urlaub vor der Haustür“ gemacht haben statt lange Reisen anzutreten, hat sich laut dem Bericht des Wirtschaftsprüfers in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses positiv auf die Besucherzahlen ausgewirkt. Als zweigeteilt bezeichnet Geschäftsführer Daniel Kraus das laufende Jahr. Bis etwa Mai habe der Park ein Besucherplus verzeichnet, das Angebot am Kiosk sei gut angenommen worden. Ab Sommer gingen die Besucherzahlen zurück. „Das lag nicht am Wetter, sondern hängt mit der aktuellen wirtschaftlichen Situation zusammen“, vermutet Geschäftsführer Kraus. Die Teuerungen seien bei den Bürgern angekommen, die Anzahl der Besuche im Wild- und Wanderpark verhaltener.

Die teilweise enormen Preissteigerungen und die Inflation bekommt auch der Park deutlich zu spüren. Betriebsstoffe, Dünger und Saatgut seien nicht nur teurer geworden, sondern teilweise auch schwieriger zu beschaffen, berichtet Kraus. Deshalb setze das WWP-Team bei der Weiterentwicklung der Einrichtung weiterhin möglichst auf Eigenleistung, erklärt der Geschäftsführer: „Wir bauen und reparieren so viel wie möglich selbst und verarbeiten teilweise eigene Ressourcen wie Holz aus dem Park.“

Ziel sei es, auch 2023 keine Kredite aufnehmen zu müssen. Sein Team tue alles, um den Park für die Besucherinnen und Besucher so attraktiv wie möglich zu halten. So könnten sich die Gäste über viele schöne, über das ganze Jahr verteilte Aktionen mit Themen rund um die tierischen Parkbewohner freuen, teilt die Kreisverwaltung weiter mit.