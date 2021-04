„Wir können trotz Corona vermutlich unsere Jahresziele erreichen.“ Diese erfreuliche Nachricht konnte Landrat Dietmar Seefeldt den Mitgliedern der Gesellschafterversammlung des Wild- und Wanderparks Silz nun überbringen.

Eine Gesellschafterversammlung zum Jahresabschluss 2020 ist derzeit für das Jahresende geplant, wie es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung heißt. Der Landkreis ist Träger der Einrichtung. Die Besucherzahl im vergangenen Jahr hat sich demnach im Vergleich zum Jahr 2019 um etwa 13.000 Besucher auf 83.000 erhöht. Durch das weitläufige Areal sei der Park gerade in Zeiten von Corona als Abwechslung für Familien gut geeignet, so Seefeldt.

Geschäftsführer Daniel Kraus informiert, dass der Park Corona-Hilfen sowie Spenden erhalten habe. Werbekosten konnten durch die vermehrte Präsenz und Werbung in den sozialen Medien gesenkt werden. „Die Geschäftsentwicklung des Parks verlief im Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie, den erforderlichen Schutzvorkehrungen mit der zeitweisen Schließung und dem erhöhten Arbeitsaufwand zufriedenstellend“, so Kraus.

Pandemiebedingt sind derzeit 1000 Besucher im Park zugelassen, die sich vorab über ein Online-Reservierungssystem auf der Webseite des Parks anmelden müssen. Kraus hofft, dass auch 2021 die Besucherzahlen des Vorjahres erreichen werden. Risiken für den Park bestünden weiterhin wegen weiterer Lockdowns in und der Gefahr der Afrikanischen Schweinepest.