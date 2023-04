Was haben Podcasts, also Audiobeiträge im Internet, mit Steuern zu tun? Auf den ersten Blick nicht viel. Doch an der Landeseinrichtung in Edenkoben werden die beiden Bereiche miteinander verknüpft. Es geht dabei nicht nur um Wissensvermittlung.

Um Behördengänge zu reduzieren, sollen Bürger ihre Anliegen vermehrt online erledigen können, auch ihre Steuerangelegenheiten, weshalb die Finanzämter für die digitale Zukunft gemacht werden. In Edenkoben, wo die Nachwuchskräfte der Steuerverwaltungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland ausgebildet werden, wird über den Tellerrand hinaus geschaut. Das Digitale wird vorgelebt, um dadurch auch modern zu wirken. An der Hochschule für Finanzen und der Landesfinanzschule lauschen die angehenden Finanzwirte nämlich neuerdings Hörbeiträgen, die für sie und potenzielle Kollegen produziert werden.

Für solche Audioformate ist der Begriff Podcast etabliert. Im Gegensatz zu Radiobeiträgen sind die Episoden jederzeit auf einem Endgerät abrufbar oder können abonniert werden. Beispielsweise Auch über die eigene Hochschul-App. Dass ausgerechnet eine Einrichtung sich an solch ein modernes Format heranwagt, das vom Inhaltlichen her eher mit einer konservativen, um nicht zu sagen trockenen Materie zu tun hat, kommt nicht von ungefähr. In Adrian Saling haben die Verantwortlichen den passenden Mann gefunden, der sich mit der Produktion von Podcasts auskennt. Da er für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, war es naheliegend, mit ihm das Projekt zu verwirklichen. Die Technik wurde organisiert und ein Raum zum Studio umgewandelt – dann ging es schon los.

Welche Themen besprochen werden

Im November vergangenen Jahres gestartet, wurden inzwischen mehrere Folgen ausgesendet, jeweils am letzten Freitag im Monat. Zu einem Zeitpunkt, an dem manche Auszubildende und Studierende auf dem Heimweg waren und die Sendung anhören konnten. Die erste Staffel, die bald zu Ende geht, widmet sich dem Thema Digitale Steuerlehre. In der nächsten Reihe ab Sommer soll es um Aktivitäten und Veranstaltungen gehen, welche für und von den angehenden Kräften organisiert werden, verkündet Hochschullehrer und der Moderator der Sendung, Jörg Ramb.

Eine Episode geht zwischen 30 und 45 Minuten. Damit sie „im Kasten“ ist, werden etwa sechs Stunden benötigt. Das Thema muss gefunden, der Fragenkatalog erstellt, die Sendung produziert und vor dem Aussenden der Sendung geschnitten und nachbearbeitet werden – das alles braucht Zeit.

Bis zu sechs Stunden Arbeit pro Episode

In den Episoden fungierte als Gesprächspartner unter anderen Christian Baur. Der Direktor der Hochschule für Finanzen und Leiter der Landesfinanzschule ist ganz angetan von dem Angebot. Es diene schließlich dazu, die angehenden Verwaltungskräfte über das Geschehen auf dem Campus auf dem Laufenden zu halten und Infos zu vermitteln. Es steigere folglich auch die Attraktivität der beiden Einrichtungen. Außerdem öffne man sich dadurch nach außen, was dazu führe, das Interesse für die Hoch- oder Landesfinanzschule zu wecken und Nachwuchs zu gewinnen. Zusammengerechnet rund 400 Absolventen werden hährlich in Edenkoben gezählt.

Pro Episode wurden geschätzt bis zu 1000 Hörer erreicht, sagt Saling. Man steht kurz davor, die Sendungen auch auf dem Online-Portal Spotify auszusenden, um die Zielgruppe, junge Menschen, noch besser erreichen und die Anzahl an Abrufen zählen zu können. Neu eingeweiht wurde kürzlich der dauerhafte Aufnahmeraum.

Im Netz

https://landesfinanzschule-edenkoben.fin-rlp.de/insights/der-hochschul-podcast