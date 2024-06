Der Edenkobener Notar, Daniel Schneider, zieht um. Der neue Standort ist zwar nur wenige Meter vom bisherigen Büro entfernt, wird aber aus verschiedenen Gründen benötigt.

Als er das Notariat in Edenkoben vor anderthalb Jahren übernahm, wurden dort jährlich um die 400 Urkunden ausgestellt. Inzwischen liege der Jahresschnitt bei über 1200 Urkunden. Auf diese Schlagkraft sei er stolz, nachdem der Standort zuletzt geschwächelt hatte. Um die Zahlen besser einordnen zu können: Andere Notariate in der Pfalz registrierten mehr als 1800 Urkunden, gar um die 4000, weiß Schneider aus seiner Zeit bei der Notarkammer der Pfalz.

Der Zuwachs in Edenkoben sei nicht darauf zurückzuführen, dass jetzt mehr Menschen heiraten, sterben oder Häuser kaufen, wofür Urkunden benötigt werden. Es liege vielmehr daran, dass weniger Menschen aus Edenkoben und Umgebung auf andere Notariate ausweichen.

Durch das höhere Urkundenaufkommen benötige er nicht nur mehr Personal. Am Ende dieses Jahres wird Daniel Schneider elf Mitarbeiter beschäftigen. Durch den Umzug in größere Räume innerhalb von Edenkoben sei außerdem die Zukunft des Standorts dauerhaft gesichert.

Daniel Schneider wird künftig eine Bürofläche von 315 statt wie bisher 100 Quadratmeter haben. Der neue Sitz wird sich in der Weinstraße 59, damit ganz in der Nähe der bisherigen Wirkungsstätte befinden, und zwar in einem denkmalgeschützten Anwesen der VR-Bank Südpfalz. Sie benötige die Räume nach einer Umstrukturierung selbst nicht mehr, weshalb er sie ab Montag, 10. Juni, beziehen kann. Er habe einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen, einen knappen sechsstelligen Betrag werde ihn der Umzug und die Ausstattung der neuen Räume am Ende kosten, welche die VR-Bank grundrenoviert und zwecks Barrierefreiheit durch einen Aufzug ergänzt habe.