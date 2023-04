Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit mehr als 20 Jahren blüht es in den Räumen der Weinstraße 61 in Klingenmünster in allen Farben und Formen. Die Inhaber des Blumenladens verkünden nun jedoch ihren Abschied zum Jahresende. Wieso sich das Paar trotz florierenden Geschäfts zurückzieht.

Seit seiner Errichtung Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in dem Haus in der Weinstraße 61 in Klingenmünster immer ein Handelsgeschäft geführt. Das weiß Uwe