Die Deutsche Glasfaser treibt den Breitbandausbau in der Südpfalz voran. So steht unter anderem in Insheim die nächste Projektphase an, damit es dort möglichst bald schnelles Internet gibt. Wieso auch in anderen Orten Tiefbauarbeiten nötig sind, obwohl dort schon Glasfaserleitungen liegen.

In Insheim geht der Breitbandausbau in die nächste Runde. Dort wird in Kürze die beauftragte Baufirma – die Soli Infratechnik GmbH – Hausbegehungen machen. Sie wird zwecks einer