In Edesheim werden beim Straßenausbau künftig wiederkehrende Beiträge erhoben. Darauf hat sich der Gemeinderat verständigt. Die neue Abrechnungsart gilt rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres. Dafür gibt es gute Gründe.

Dadurch hat die Gemeinde die Möglichkeit, die bereits vor Satzungsbeschluss getätigten Ausgaben für den Ausbau der Staatsstraße über wiederkehrende Beiträge abrechnen zu können. Die Kosten werden somit auf alle Bürger der Gemeinde und nicht nur auf die Anwohner der Ortsdurchfahrt umgelegt.

Die wiederkehrenden Beträge müssen nach Beschluss des rheinland-pfälzischen Landtags vom Frühjahr 2020 ohnehin flächendeckend bis 2024 eingeführt werden. Damit soll verhindert werden, dass bei Straßenarbeiten nur die Eigentümer von angrenzenden Grundstücken zur Kasse gebeten werden. Dadurch kann es vorkommen, dass sie in eine finanzielle Notlage geraten, wenn sie Kosten in Höhe von mehreren Tausend Euro tragen müssen.

Die Arbeiten in der Ortsdurchfahrt sind im März gestartet. In den vergangenen vier Monaten wurden die Wasserleitungen von Norden her bis zur Kreuzung Rhodter-Straße/In den Kappesgärten ausgetauscht. Der zweite von insgesamt acht Bauabschnitten soll voraussichtlich Mitte August angegangen werden.