In Gleisweiler werden die vom Land geforderten wiederkehrenden Beiträge für den Ausbau von Verkehrsanlagen ab 1. Januar 2022 erhoben. Der Ortsgemeinderat beschloss darüber hinaus, den Gemeindeanteil an den Beiträgen auf 30 Prozent festzusetzen. Wie Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber in diesem Zusammenhang auf Anfrage erklärte, steht in den kommenden Jahren die Erneuerung des Straßenzuges am Heiner-Geißler-Platz an. Bislang wären nur die Anlieger in diesem Bereich zur Zahlung herangezogen worden. Durch die Umstellung des Abrechnungssystems werden nun alle Grundstückseigentümer im Dorf das Projekt mitbezahlen, um die finanzielle Belastung für einzelne Haushalte auf ein Minimum zu reduzieren. Von den wiederkehrenden Beiträgen befreit werden vorerst Bewohner der Straße „Im Hintermorgen“, da sie dort unlängst erst hohe Erschließungskosten bezahlt haben.