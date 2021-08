Ab 2022 werden alle Haushalte in Hainfeld bei einem Straßenausbau im Ort zur Kasse gebeten. Hintergrund ist die vom Land beschlossene Neuregelung. Die besagt, dass ab spätestens 2024 neue Vorhaben über wiederkehrende Beiträge abgerechnet werden müssen. Damit soll verhindert werden, dass Haushalte bei kostspieligen Arbeiten in ihrer Straße in finanzielle Not geraten. Laut der ersten Beigeordneten Ute Schweig ist die Einführung in Hainfeld ab 2022 sinnvoll, da aktuell keine Straßenarbeiten in der Gemeinde geplant sind