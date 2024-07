Mit Oberschlettenbach hat die nächste Gemeinde, in der es zunächst keinen Kandidaten gab, ihren Ortschef für die kommenden fünf Jahre gefunden. Der Gemeinderat wählte auch einen Beigeordneten.

Amtsinhaber Christian Burkhart geht in seine zweite Amtszeit als Ortsbürgermeister Oberschlettenbachs. Zwei Vorschläge für den Posten habe es in der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats gegeben, wie Burkhart auf Nachfrage erklärt. Neben ihm selbst stand Karsten Bischoff zur Wahl. Am Ende stimmten aber alle für Burkhart. Durch die Wiederwahl zum Bürgermeister verliert er sein Ratsmandat. Für ihn rückt Frank Schäfer nach, der direkt zum Beigeordneten gewählt wurde. Als größte Aufgabe in den kommenden fünf Jahren nennt Burkhart den Glasfaserausbau in der Gemeinde. „Das ist das Hauptthema“, sagt der neue alte Ortschef.