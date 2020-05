Fast sieben Wochen war die Mülldeponie des Landkreises bei Ingenheim wegen der Corona-Krise geschlossen. Seit 4. Mai ist die Anlage wieder geöffnet. Es gelten jedoch Hygienemaßnahmen und Abstandsregelungen. Wie sind die ersten Tage gelaufen?

„Mit dem erhöhten Personaleinsatz konnten wir die erwartete längere Abfertigungsdauer doch auf ein vertretbares Maß reduzieren und längere Wartezeiten verhindern“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt im Zuge einer ersten Bilanz, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die Kunden hätten sich diszipliniert und verständnisvoll verhalten, deshalb sei ein reibungsloser Ablauf in Ingenheim möglich gewesen. Seefeldt hofft, dass auch die Landkreis-Deponie in Edesheim zum Monatsende wieder geöffnet werden kann. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, ein Termin stehe aber noch nicht fest.

Auch Rolf Mäckel, Leiter des Eigenbetriebs Wertstoffwirtschaft und damit zuständig für die Deponien des Landkreises, zieht eine positive Bilanz der ersten Betriebswoche. „Als sich am Montag um 7.45 Uhr die Tore öffneten, standen bereits zehn Fahrzeuge am Einlass. Sie konnten innerhalb kurzer Zeit abgefertigt werden.“ Durch die Personalverstärkung hätten längere Wartezeiten für die Kunden weitestgehend verhindert werden können. Nur wenige Bürger mussten zurückgeschickt werden, weil sie keine Mund-Nasen-Bedeckung hatten, wie Mäckel erklärt. „Die Anzahl der Anlieferungen war jedoch deutlich höher als vor der Schließung“, so Mäckel. Gegenüber sonst seien es doppelt so viele Anlieferungen gewesen.