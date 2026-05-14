Nach mehr als 20 Jahren Pause bringt die Trachtengruppe Billigheim die traditionelle Purzelmarktoperette wieder auf die Bühne. Jetzt ist die Frage: Wer will mitmachen?

Der Neustart ist für 2027 geplant, 21 Jahre nach der letzten Aufführung im Jahr 2006. Bis dahin wartet noch eine Menge Arbeit – unter anderem müssen Schauspielerinnen und Schauspieler gefunden werden, die auch singen können, wie dies in einer Operette eben üblich ist. Und auch das Orchester muss besetzt werden: Akkordeon, Kontrabass, Cello, Mandoline, Zither, Gitarre und Mandola sind zum Beispiel gefragt. „Je größer das Orchester, desto besser“, sagen Gudrun Hirsch und Christa Hirsch-Piepenbrink, die gemeinsam die Gesangs- und Orchesterleitung übernehmen.

Einige Akteure, die bei der letzten Aufführung 2006 noch dabei waren, werden auch dieses Mal auftreten, möglicherweise aber in anderen Rollen als damals. „Wer in welche Rolle schlüpft, werden wir erst nach den Castings endgültig entscheiden“, erklärt Franziska Dietrich, die zusammen mit der früheren Purzelmarktkönigin Jeany Baty die Idee zur Wiederbelebung hatte. Die beiden übernehmen auch die Regie. „Ulrike Dietrich, die erste Vorsitzende der Trachtengruppe, steht als große Verantwortliche noch über allem“, erklärt Franziska lächelnd den Part ihrer Schwiegermutter.

„Es war schon länger im Gespräch, die Operette neu zu beleben. Jeany und ich haben dann das Projekt federführend in die Hand genommen“, berichtet Franziska Dietrich.

Die Aufführungen sind für Ende 2027 geplant, der Probenstart für die Schauspieler ist für Anfang März 2027 vorgesehen und wird dann in einen individuellen Probeplan übergehen. Für die Musiker gibt es einen eigenen Probeplan. „Die lange Vorlaufzeit ist notwendig, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein“, sagt Franziska Dietrich.

Das ist die Purzelmarktoperette

Die Operette wurde 1955 von Adam Orth geschrieben. Die Uraufführung des Dreiakters folgte am 3. März 1956 in Billigheim. Der 1890 in Bornheim geborene Orth war Musiklehrer für Zupfinstrumente und Komponist. Er hinterließ rund 72 Kompositionen für Mandolinen– und Zitherorchester. Er konnte Zither, Geige, Gitarre, Mandoline, Laute und Akkordeon spielen. 1925 gründete Orth, der mittlerweile in Landau wohnte, den Zither- und Mandolinenclub „Pelikan“ in Billigheim und leitete diesen bis zu seinem Tod im Jahr 1978. 1967 bekam er von der Gemeinde Billigheim die Purzelmarktplakette verliehen, und 1980 wurde eine Straße in Billigheim-Ingenheim nach ihm benannt. 2025 feierte die Billigheimer Volksmusik, bei der Orth als musikalische Leitung verpflichtet wurde, ihr 100-jähriges Bestehen.

Zwischen 1955 und 2006 wurde die Operette, teilweise mit längeren Pausen, insgesamt 39 Mal aufgeführt, im September 1978 sogar in der Landauer Festhalle.

Um was geht es in der Operette?

Die Geschichte spielt rund um den Biligheimer Purzelmarkt, dem ältesten Pfälzer Volks- und Trachtenfest. Spielort ist das Gasthaus „Zum Pelikan“, wo das Stück in der Spinnstube beginnt. Dort werden Geschichten erzählt und Lieder gesungen. Hauptfiguren sind Susel und ihr Liebhaber Fritz, deren Liebe von Susels Vater Brummel nicht gern gesehen wird. Brummel, der Besitzer des Gasthauses, hat andere Pläne für seine Tochter, will sie mit dem reichen, aber nicht ganz so gescheiten Bauernsohn Jockel verheiraten. Schorsch und Irmel, die Freunde von Susel und Fritz, wollen helfen, die Verlobung mit lustigen Streichen zu verhindern. Auch die zwei Festbesucher Tante Lene Riesling und Professor Leopold Traminer werden in die Streiche und in die Geschichte mit einbezogen. Was die Magd Loni, der Krimmelhannes und seine Frau Kathrine mit dem Ganzen zu tun haben, wird noch nicht verraten. Im Mittelpunkt steht die Billigheimer Trachtengruppe, die unter anderem das Purzelmarktlied und „Wir sind vom Klingbachtal“ singt.

Das sind die Rollen

Ohne Gesang agieren Brummel, Besitzer des Gasthauses; Jockel, ein reicher Bauernsohn; der Großvater, der eine Geistergeschichte erzählt; Loni, die Dienstmagd von Jockel; Katharine, die Frau des Landstreicher Krimmelhannes.

Diese Rollen sind mit Gesang: Susel, Tochter von Brummel (Sopran); Tante Lene Riesling, eine ältere Dame, die auf dem Purzelmarkt ihr Glück sucht (Sopran); Irmel, Freundin von Susel (Alt); Fritz, Geliebter von Susel (Tenor); Schorsch, Freund von Fritz (Tenor); Professor Leopold Traminer, spricht einzelne Wörter Latein (Tenor); Krimmelhannes, Landstreicher, der gern viel Alkohol trinkt (Bass).

Info

Wer Lust hat, bei der Operette mitzumachen, kann sich bis zum 1. Juni mit einer E-Mail an pm-operette@tgb1906.de anmelden. Dort gibt es dann auch mehr Informationen über das Projekt.