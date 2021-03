Am 27. März gibt es in St. Martin wieder eine Onlineweinprobe. Im Livestream werden Produkte von sieben Winzern vorgestellt und besprochen.

Teilnehmer können zuvor ihr Probepaket bestellen oder bei der Tourist-Info abholen. Moderiert wird die Probe von Christian Hormuth, der Kurzinterviews mit den jeweiligen Winzern führt. Teilnehmen wird auch die Pfälzische Weinkönigin Saskia Teucke, darüber hinaus gibt es musikalische Einlagen und einige Überraschungsgäste. Die Liveübertragung über Facebook beginnt um 20.15 Uhr aus der Kulturscheune in St. Martin. Zur Teilnahme wird kein Facebook-Account benötigt. Das Probenpaket enthält neben den Weinen das neue Urlaubsmagazin und 250 Gramm Kaffee aus der Landauer KFE Kaffee-Rösterei. Möglich ist auch die Bestellung eines Käsepakets. Wer Interesse hat, kann dies über die Hungener Käsescheune bestellen, Infos unter www.kaesescheune.de.

Das Weinpaket kann telefonisch unter 06323/5300 oder per Mail an winestream@sankt-martin.de bestellt werden. Die Pakete werden in einem Radius von rund 20 Kilometern um St. Martin ausgeliefert. Möglich ist auch eine Abholung in der Tourist-Info oder der Postversand. Kosten: 59 Euro bei Postversand oder Lieferung an die Haustür, 53 Euro bei Abholung in der Tourist-Info. Die teilnehmenden Winzer: Weingut Alfons Ziegler, Wein- und Sekthof Holger Schneider, Weingut Egidiushof, Weingut Helmut Schreieck, Weingut Glaser, Wein- und Sekthaus Alois Kiefer, Weingut Winfried Seeber.