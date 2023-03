Die katholische Kita in Venningen soll umgebaut werden, um die Vorgaben des Landesgesetzes erfüllen zu können. Mit der Planung beauftragt ist der ortsansässige Architekt Klaus Zörcher, der die Ausbaustufen vorstellte. Im ersten Schritt sind Umbauarbeiten im Gebäude geplant. Soll soll ein Ruhe- und ein Speiseraum geschaffen werden. Die Kosten sollen sich auf rund 835.000 Euro belaufen. Um das Projekt mit Zuschüssen realisieren zu können, wird auf eine Holzbauweise gesetzt. Nachdem der Gemeinderat die Pläne bewilligt hat, wird nun die Baugenehmigung angestrebt. Nicht nur für die bevorstehende Maßnahme, sondern auch für jene, die noch folgen könnten, wenn der Bedarf an Betreuungsplätzen steigen sollte. Die Gemeinde arbeitet schließlich derzeit an der Erschließung eines Neubaugebietes. Die Kita könnte durch einen Anbau im Westen erweitert werden. Die Maßnahme würde geschätzt eine halbe Million Euro kosten.