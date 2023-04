Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Rundum-Sanierung des Trifelsbads in Annweiler steht nichts mehr im Wege. Kosten von 3,25 Millionen Euro kommen dafür auf die Verbandsgemeinde zu. Die wollte die Arbeiten eigentlich in zwei Bauabschnitte aufteilen. Doch dank Landeszuschuss geht nun alles in einem Rutsch. Allerdings ist dessen Höhe noch gar nicht klar.

Seit Jahren bröckeln im Schwimmerbecken des Trifelsbads die Fliesen ab. Jedes Jahr nach der Winterpause muss der Beckenboden provisorisch geflickt werden. Das kostet. Mittlerweile ist die Bausubstanz