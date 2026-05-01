Die Gemeinde Leinsweiler plant die Modernisierung ihres Rathauses. Über den Umfang und die konkrete Ausgestaltung herrscht im Ortsgremium aber keine Einigkeit.

Seit geraumer Zeit beschäftigt die Modernisierung des schmucken Rathauses die Ortsgemeinde Leinsweiler. In der jüngsten Sitzung des Rates wurde deutlich, dass noch viele Fragen offen sind, wie dies genau geschehen soll. Einigkeit bestand darin, dass das Gebäude den heutigen Anforderungen nicht mehr entspricht und deutlicher Nachholbedarf besteht – etwa in Sachen Haustechnik und Barrierefreiheit.

Der Beschlussvorschlag sah eine umfassende Sanierung vor – unter anderem die Erneuerung von Heizung, Lüftung, Sanitär- und Elektroanlagen sowie eine Neugestaltung der Innenräume. Während ein Teil der Ratsmitglieder für eine größere Lösung plädierte, sprach sich ein anderer für eine einfachere und kostengünstigere Variante aus. Diskutiert wurde zudem, welche Gebäudeteile einbezogen werden sollen. Unklar ist etwa, ob der Dachboden Teil des Projekts wird. Auch die Idee eines kleinen Museums steht im Raum; konkrete Beschlüsse dazu gibt es nicht.

Es geht auch um die Finanzierung

Neben inhaltlichen Fragen spielt die Finanzierung der Sanierung eine zentrale Rolle. Die Kosten werden bei dieser „großen Lösung“ derzeit auf rund 750.000 Euro geschätzt, davon etwa 600.000 Euro für Baukosten und 150.000 Euro für Planung und Honorare. Dies ist der Gemeinde jedoch zu teuer, auch wenn eine Förderung von etwa 50 Prozent angestrebt werden könnte. Ortsbürgermeister Jürgen Kohlmann und andere Ratsmitglieder machten deutlich, dass die finanziellen Möglichkeiten der Ortsgemeinde im Blick behalten werden müssten. Der Rat sieht daher weiteren Prüfbedarf, will Einsparmöglichkeiten abklopfen und zusätzliche Einnahmen diskutieren.

Einigkeit besteht darüber, Fachleute einzubeziehen. Ein Architekturbüro soll die Planung unterstützen. Klar ist auch, dass das Umfeld des Rathauses berücksichtigt werden soll: Gestalterische Arbeiten im Außenbereich sind denkbar, zudem soll das Gebäude besser in den Ort eingebunden werden. Der Rat zeigt sich grundsätzlich offen für Bürgerbeteiligung, konkrete Formate sind noch unklar.

Rat: Bestehenede Konzepte earbeiten

Er machte aber schon mal klar, dass die bereits erarbeiteten Konzepte in neue Überlegungen einbezogen und weiterentwickelt werden sollen. Insgesamt zeichnet sich wohl eher eine pragmatische Lösung ab; eine große Gesamtlösung erscheint dem Rat derzeit vor allem aus finanziellen Gründen schwierig. Die Gemeinde müsse das Projekt langfristig tragen können – darauf wurde im Rat mehrfach hingewiesen. Zunächst sollen nun die Grundlagen in Zusammenarbeit mit einem Experten erarbeitet werden, erst danach soll über konkrete Maßnahmen entschieden werden.