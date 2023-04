Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bernd Jantzer und seine „Jantzer Boys“ haben in jahrelanger Arbeit den jüdischen Friedhof in Ingenheim restauriert und pflegen ihn. Pfarrer Ralf Piepenbrink hilft – und startet ein weiteres Projekt. Über Menschen, die das jüdische Erbe in der Region bewahren.

„Dem Verfall preisgegeben“ – so lautete im Sommer 2012 eine Überschrift in der RHEINPFALZ. Gemeint war der Zustand des jüdischen Friedhofs in Ingenheim, der mangels