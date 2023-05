Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kurz vor Weihnachten brannte das Wohnhaus von Familie Johann in Eußerthal komplett aus. Schuld war ein technischer Defekt im Geschirrspüler. Was kann man tun, damit Haushaltsgeräte kein Feuer fangen? Ein Fachmann gibt Tipps.

Die Erinnerung an den Schreckenstag hat sich bei Familie Johann in Hirn und Herz genagt. Doch ebenso groß gegenüber steht ihre Dankbarkeit für all die Unterstützung. Samstagmorgen,