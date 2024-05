Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Alle Freibäder versprechen Erholung, Spaß und Abkühlung. Unterschiedlich sind die Attraktionen – und die Technik, der sie sich bedienen. Im Queichtalbad geht man neu Wege.

Die ersten können die Offenbacher in dieser Freibad-Saison nicht mehr sein. Im Trifelsbad in Annweiler sind die Schwimmbecken bereits seit Mittwoch freigegeben. Und jetzt am Wochenende steigt dort noch eine Einweihungsfeier, nachdem die Sanierung der Anlage komplett abgeschlossen ist. Im Queichtalbad dagegen lag es auch an den Arbeiten am Sprungturm, weshalb dort noch Ruhe herrscht. Das Bauwerk musste in Schuss gebracht werden. Das Gerüst stand noch bis Donnerstagmittag, da die Malerarbeiten noch nicht abgeschlossen waren. Dafür war das Team um Badleiter Dennis Nürnberger auf stabiles Wetter angewiesen.

Der Sprungturm musste saniert werden. Foto: arh

Ist das Becken gereinigt, wird es Wasser gefüllt, was aufgrund der Menge bis zu drei Tage dauern wird. Als Nächstes steht noch die Genehmigung des Gesundheitsamts aus. Dafür werden am Becken und der Filteranlage Proben genommen beziehungsweise analysiert. So ist der grobe Überblick zu dem, was noch vor der Eröffnung in Offenbach ansteht. In zwei Wochen etwa werde die Kasse wieder geöffnet sein. „Wir rechnen aktuell mit Mitte Mai“, sagt Dennis Nürnberger, der seit 16 Jahren in der Verwaltung tätig ist, seit sechs Jahren in seiner jetzigen Leitungsposition.