Den beiden Waldohreulen, die kürzlich an der Alla-Hopp-Anlage in Edenkoben gefunden wurden, geht es gut. Das berichtet Maik Heublein von der Greifvogelstation in Haßloch. Dorthin wurden die beiden Eulenküken gebracht, nachdem Besucher der Spielanlage sie in einem Busch entdeckt und die Polizei alarmiert hatten. Die Jungtiere waren aus ihrem Nest gefallen. „Möglicherweise haben sie ihre ersten eigenen Ausflüge unternommen“, sagt Heublein.

Die schätzungsweise sechs Wochen alten Tiere würden von der Hand aufgezogen und seien in bester Gesellschaft. In der Auffangstation sind noch zahlreiche weitere Artgenossen. Wie Heublein berichtet, sollen die beiden Eulenküken aus Edenkoben in den nächsten Wochen selbstständig fliegen und jagen lernen, bevor sie sich ab Juli ein neues Revier suchen dürfen. Dann wäre auch in der freien Natur der Zeitpunkt, in dem sie sich von ihren Eltern abnabelten. Gewöhnlich könnten Eulenküken in Ruhe gelassen werden, wenn sie in der Nähe des Nests gefunden werden und sie unverletzt seien. Sie würden den Weg zurück wiederfinden, sagt Heublein.

Auch in Herxheim Eule gefunden

Ebenfalls als Eulenretter betätigt hat sich der mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnete Tierschützer Willi Schuppert aus Rülzheim, der vor wenigen Tagen eine junge Eule im Park der Villa Wieder in Herxheim gefunden hat. Es habe sich um einen Ästling gehandelt, die nächste Entwicklungsstufe nach dem Nestling, also einen langsam flügge werdenden Vogel. Er habe sich schon aus dem Nest getraut, sei dann aber bei ersten Flugversuchen am Boden gelandet und habe sich im Gebüsch verkrochen. Schuppert hat die junge Waldohreule wieder auf einen hohen Ast gesetzt und Stunden gewartet, ob die Mutter wiederkommen und den Jungvogel füttern würde. Das sei am Abend auch passiert.arh