Während Schulen bald schrittweise geöffnet werden, bleiben Kitas noch bis auf Weiteres geschlossen. Vielleicht sogar bis Herbst. Viele Eltern können diese schwierige Situation aber nicht mehr lange aushalten. Wie zwei südpfälzische Familien derzeit den Spagat von Kinderbetreuung und Arbeit meistern.

Christine Waldschmitt hat keine Lösung parat, wie mit den Kitas im Land umgegangen werden soll. Wann und wie sie wieder geöffnet werden sollten, ohne dass die Kinder wegen der Corona-Krise einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt werden. Für die zweifache Familienmutter aus Edenkoben steht aber fest, dass sich die Situation ändern muss: „Wir werden es so nicht mehr lange durchhalten können.“

Christine Waldschmitt ist als promovierte Pharmazeutin in der Forschung tätig, ihr Mann ist Informatiker. Seit Mitte März arbeiten beide von Zuhause aus. Das ist Segen und Fluch zugleich. Im Gegensatz zu anderen Eltern müssen sie zwar keine Betreuung für ihren fünfjährigen Sohn und ihre zweijährige Tochter organisieren. Doch sie zerreiben sich zunehmend zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung und fallen abends todmüde ins Bett.

Kitas laufen auf Sparflamme

Waldschmitt erzählt: „Einer übernimmt komplett die Kinder, sodass der andere ungestört im Arbeitszimmer sein kann.“ Das gehe allerdings nur, weil ihr Mann flexibel seine acht, neun Stunden erbringen könne. „Das bedeutet aber, dass er abends bis spät in die Nacht und auch am Wochenende am Schreibtisch sitzt, um mir tagsüber den Rücken freihalten zu können. Anders wäre das nicht möglich.“ Waldschmitt würde ihre Eltern gerne in die Betreuung der Kinder einbinden, zumal sie in der Nähe wohnen. Das geht aber nicht, da sie altersbedingt zur Risikogruppe zählen.

Die Wissenschaftsakademie Leopoldina empfiehlt, die Kitas bis zu den Sommerferien weiter auf Sparflamme laufen zu lassen. In Rheinland-Pfalz haben Eltern das Glück, die Notbetreuung in Anspruch nehmen zu können, auch wenn sie nicht in systemrelevanten Berufen, also beispielsweise als Mediziner oder Kassierer tätig sind. „Wir haben von dieser Möglichkeit bislang abgesehen, weil wir noch alles unter einen Hut bekommen haben“, sagt Waldschmitt. Zumal sie optimale Rahmenbedingungen hätten.

Kinder können sich im Garten austoben

Die Edenkobener Familie lebt in einem Haus, das groß genug ist, dass beide Elternteile ein eigenes Arbeitszimmer haben können. Sie hat einen Garten, sodass sich die Kinder bei dem schönen Wetter auch draußen austoben können. „Und trotzdem stoßen wir langsam an unsere Grenzen. Was sollen aber Familien sagen, die in einer zu kleinen Wohnung leben und bei denen beide Eltern noch an ihren Arbeitsplatz müssen?“, fragt sich Waldschmitt. Diese müssten Vorrang haben, wenn es um die Frage gehen sollte, welche Kinder in die Notbetreuung dürften und welche nicht.

Schauplatzwechsel: Die Offenbacherin Jessica Kiefer und ihre Tochter Greta sitzen im Wohnzimmer. Sie basteln gerade. Gewöhnlich wären sie in der protestantischen Kita in Offenbach. Die Mama als Erzieherin, die Tochter in der Kita-Gruppe. Greta ist nun hauptsächlich daheim, da Jessica Kiefer derzeit von zu Hause aus jene Aufgaben erledigt, die so am Schreibtisch anfallen. „Dazu zählen unter anderem Bastelarbeiten, auch Elterngespräche bereite ich vor“, berichtet die Mutter. Ihr Lebensgefährte Philip Bauer, ebenfalls Erzieher, ist derweil für die Notbetreuung in der Einrichtung im Einsatz.

Sechsjährige vermisst ihre Oma

Die Situation sei für ihre Tochter schwierig, sagt Kiefer. Sie verstehe, dass sie sich derzeit häufiger die Hände waschen müsse und ihre Freunde nicht sehen dürfe. Doch das würde sie emotional beschäftigen. „Sie vermisst natürlich ihre Spielkameraden“, erzählt Kiefer, bevor ihr Tochter im Hintergrund „und Oma“ ruft.

Die Sechsjährige wird im Sommer eingeschult. „Das wäre ein abruptes Ende des ersten Lebensabschnitts, wenn die Kita nicht mehr geöffnet werden dürfte“, sagt Kiefer. Für Vorschulkinder wären die letzten Monate in der Kita schließlich besonders wichtig. Das Abschiednehmen fällt nicht wenigen Mädchen und Jungen schwer. Greta bleibt dies aber vielleicht gänzlich verwehrt.

Als pädagogische Fachkraft hat Jessica Kiefer gegenüber anderen Müttern und Vätern den Vorteil, dass sie weiß, wie sie ihre Tochter fördern könne. Das kann Christine Waldschmitt nur bestätigen: „Natürlich können wir daheim für unsere Kinder da sein, aber die Förderung, die sie in der Kita erhalten, können wir nicht leisten. Schon gar nicht, wenn wir nebenbei unsere Arbeit bringen müssen.“