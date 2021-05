Als Pascal Bullinger das Haus seiner Großmutter aus Ramberg kauft, beginnt die Gemeinde, Forderungen an ihn zu stellen. Immer wieder. Nachdem er und seine Frau das Haus entnervt weiter veräußern möchten, meldet das Dorf sein Vorkaufsrecht an – und lässt die junge Familie beim Notar auflaufen.

Stephanie Bullinger erinnert sich an einen denkwürdigen Termin beim Notar Anfang Juli. Sie hatte sich dort mit Norbert Claßen, dem ersten Beigeordneten aus Ramberg, getroffen. Es sollte ein Kaufvertrag für das Haus der verstorbenen Großmutter unterzeichnet werden, wie sie erzählt Die Gemeinde hatte von ihrem Vorkaufsrecht für ein Grundstück der Familie Gebrauch gemacht. Aber als sich alle Parteien beim Notar versammelt hatten, wollte Claßen plötzlich nicht mehr. „Die Notarin sagte zu ihm: Ich kann Ihnen ja nicht die Hände abhacken“, berichtet Bullinger. Aber von vorne.

Vor acht Jahren starb Pascal Bullingers Großmutter. Ihr Haus in Ramberg wollte die Familie verkaufen. Ein potenzieller Abnehmer ließ sich aber wegen der Vermutung, die Gemeinde könne ihr Vorkaufsrecht ziehen, vom Kauf abbringen, sagt Bullinger. „Das Haus liegt in einer steilen Kurve, bei der schon der ein oder andere Busfahrer mal einen Zaun touchiert hat. Wir nehmen an, dass die Gemeinde das Haus abreißen und die Kurve größer machen möchte“, erzählt Bullinger. Mit der Vermutung liegt der Schwegenheimer richtig.

Immer wieder Post aus Ramberg

„Der aktuelle Dorfentwicklungsplan sieht den Abriss des Gebäudes vor, um im Kreuzungsbereich Schloßbergstraße/Kreuzwoogstraße die für den Verkehr, insbesondere für die Feuerwehr, erforderlichen Sichtwinkel herzustellen“, bestätigt Claßen auf Anfrage der RHEINPFALZ. Zudem werde in diesem Bereich der Bürgersteig ausgebaut.

Nachdem das kleine, baufällige Haus auf 18.000 Euro geschätzt wurde, entschied sich Bullinger im Jahr 2018, sein eigenes Vorkaufsrecht zu nutzen. Als Familienangehöriger übertrumpft sein Anspruch nämlich den der Ortsgemeinde. „Unser Plan war es, das Haus neu herzurichten und später zu vermieten. Ab da ging die Schikane los.“ Bullinger bekam immer wieder Post von der Gemeinde mit Aufforderungen, bestimmte Arbeiten am Haus zu verrichten. So sollten beispielsweise die Regenrinne neu gemacht und der Hof in Ordnung gebracht werden. „Zu diesem Zeitpunkt waren wir allerdings in den Renovierungsarbeiten, auch wenn diese nicht täglich stattfanden. Natürlich liegt dann mal ein Sack Beton im Hof.“

War der Kamin einsturzgefährdet?

Später kam die Bitte, er solle den „einsturzgefährdeten“ Kamin zurückbauen. Wie bei allen Schreiben war auch dieses mit einer zeitlichen Frist versehen, nach der die Gemeinde die Arbeit auf Kosten der Familie durchführen lasse. Bullinger erzählt: „Ich bin also auf das Dach gestiegen und habe mit Mühe und Not dieses Ding abgebaut. Ich kann Ihnen versichern, dass da absolut gar nichts einsturzgefährdet war. Außerdem frage ich mich, wer das geprüft haben möchte? Reichte da ein Blick vom Straßenrand?“

Bemerkenswert war auch ein weiterer Vorfall: Im Mai vergangenen Jahres erhielt Bullinger die Aufforderung, Müll vom Hof des Hauses zu entfernen. Es handelte es sich um einen großen Haufen Wahlwerbung der Ramberger Bürgerliste – der Partei, der auch Norbert Claßen angehört. „Wir sollten also den Müll von genau den Personen entsorgen, die uns seit Monaten drangsalieren“, sagt Bullinger. Claßen antwortete Bullinger auf dessen Nachfrage, wer für die Verteilung der Werbung verantwortlich sei: „Ich vermute, dass diese Flyer eventuell von Mitbürgern, die der Ramberger Bürgerliste schaden wollen, dort angebracht beziehungsweise verteilt wurden. Mit Sicherheit kann ich ausschließen, dass ein Mitglied der Ramberger Bürgerliste an dieser Aktion beteiligt war.“

Als die Corona-Pandemie ausbrach

Bullinger vermutet, dass sein Hauskauf 2018 der Gemeinde von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen sei. „Meine Oma war zu diesem Zeitpunkt schon lange tot. Die ständigen Forderungen der Gemeinde gingen aber erst ab dem Moment los, als ich der Besitzer der Immobilie wurde.“

Als im März die Corona-Pandemie ausbrach, hat es der jungen Familie gereicht. „Ich hatte und habe als Selbstständiger in der Krise meine Probleme. Darum entschieden wir uns schließlich, das Haus nun doch zu verkaufen. Weil wir das Geld brauchen, aber auch, weil wir keine Lust mehr auf Post aus Ramberg hatten“, sagt Bullinger.

Beim Notar wird es dann laut

Es fand sich auch schnell ein Käufer, der das Haus für 27.000 Euro erwerben wollte. Noch im März wurde der Verkauf beim Notar besiegelt. Im Vertrag wurde auch vereinbart, dass der noch auf dem Grundstück liegende Bauschutt in den Besitz des Käufers übergeht. Genau wie alle weiteren Gegenstände, die nicht bis Anfang April abgeholt sein sollten. Zwei Monate später kam aber dann doch noch mal Post aus Ramberg: In dem Schreiben stand, dass die Gemeinde das Grundstück haben möchte. Bedeutete für die Familie aber auch: Noch ein Notartermin, noch ein bisschen länger auf das Geld warten.

Anfang Juli schließlich trafen sich der Erstkäufer, Stephanie Bullinger und Norbert Claßen dann beim Notar. Eigentlich ein formaler Akt. „Wir alle, der Erstkäufer und die Notarin, sind aus den Wolken gefallen, als Claßen plötzlich nicht mehr unterschreiben wollte“, berichtet Bullinger. Claßen störte sich daran, dass die Gemeinde die Entfernung des Bauschutts übernehmen sollte. „Dabei stand das im Vertrag drin, den die Gemeinde schon seit Wochen vorliegen hatte“, sagt Stephanie Bullinger. „Er hat sich auch immer wieder beschwert, dass die Gemeinde 27.000 Euro zahlen sollte, obwohl das Haus doch nur auf 18.000 Euro geschätzt worden war.“

Wann die Gemeinde doch einlenkt

Claßen sagt, es sei nicht über eine Kaufpreisreduzierung verhandelt worden, über die Entfernung des Bauschutt aber schon. Warum dies erst beim Notartermin passiert ist, erklärt er auf Nachfrage der RHEINPFALZ nicht. „Ich habe irgendwann eingelenkt, dass wir das bisschen Bauschutt entfernen, wenn die Gemeinde uns einen Container hinstellt“, erzählt Bullinger. „Daraufhin meinte er, das müsse erst mit dem Rat besprochen werden und könnte zwei Monate dauern.“ Die Notarin habe Claßen mehrfach gesagt, er müsse unterschreiben. Dieser weigerte sich, sagte laut Bullinger noch: „Das werden wir noch sehen.“ Nachdem die Emotionen bei ihr hochgekocht waren, verließ Bullinger den Raum. „Ich wär ihm sonst, glaube ich, an den Kragen gegangen.“

Nachdem die Familie einen Anwalt eingeschaltet und angekündigt hatte, an die Öffentlichkeit gehen zu wollen, lenkte die Gemeinde ein. Mitte Juli, also vor gut zwei Wochen, fand dann der dritte Notartermin statt, bei dem der Kaufvertrag letztlich unterzeichnet wurde. Mit einer Änderung: Als Zahlungsziel wurde nun „sofort“ angegeben. Das Geld hat die Familie auch zwei Wochen später noch nicht erhalten. Sie behält sich vor, die Gemeinde in Verzug zu nehmen. „Außerdem wollen wir Zinsen für den Kaufpreis, den wir ja schon seit vier Monaten hätten haben können sehen“, sagt Pascal Bullinger. Seine Frau ergänzt: „Und ich will meine Fahrtkosten wieder haben.“

Zahlung nach Erhalt der Urkunde

Die Kosten für alle Notartermine trägt die Gemeinde. „Sobald vom beurkundenden Notariat eine Urkunde vorliegt, was noch nicht der Fall ist, wird der Kaufpreis bezahlt“, erklärt Claßen. Angelika Schwamm, Leiterin der Bauabteilung der Verbandsgemeinde Annweiler, bestätigt, die Urkunde am Montag bekommen zu haben. „Zu allem Überfluss war ich auch noch im Urlaub, sonst wäre das wahrscheinlich schon früher passiert“, berichtet Schwamm. Die Zahlung werde nun zeitnah erfolgen.

Schwamm hat Verständnis für den Unmut der Familie. „Es passiert ja eigentlich nur sehr selten, dass eine Gemeinde ihr Vorkaufsrecht zieht. Natürlich ist das dann für den Verkäufer und den Erstkäufer eine Unannehmlichkeit.“ Grundsätzlich käme ein Verkauf unter den Bestimmungen zustande, welche der Verkäufer mit dem ursprünglichen Käufer vereinbart hat. „Dass die Gemeinde beim Notartermin einen Rückzieher macht, ist ungewöhnlich. Zu einer Unterschrift zwingen kann ich aber niemanden“, so Schwamm.