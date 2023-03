Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Haben Sie sie auch gesehen? Bei den Deutschlandspielen bei der WM in Katar hing in der Fankurve eine Zaunfahne mit der Aufschrift „Insheim Pfalz“. Eine Gruppe Südpfälzer Schlachtenbummler hat sich auf den Weg in den Wüstenstaat gemacht. Wie erlebt sie dieses ungewöhnliche Turnier?

Marco Schäfer gibt nicht nur auf dem Betzenberg alles. Auch für die deutsche Nationalmannschaft geht der Insheimer durch Himmel und Hölle. Er ist Mitglied beim Fanclub Nationalmannschaft