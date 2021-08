Ein um 1800 erbautes und zwischenzeitlich als Schulhaus genutztes Gebäude in Vorderweidenthal wird derzeit umgebaut. Es wird in ein multifunktionales Dorfgemeinschaftshaus umgewandelt. Ein Arbeitsschritt wird besonders knifflig.

Ortsbürgermeister Volker Christmann und Architekt Markus Kunz sind sich einig: „Es ist eine anspruchsvolle Baustelle.“ Damit meinen sie den Umbau des komplett entkernten Alten Schulhauses in Vorderweidenthal. Für ein 1,1 Millionen Euro wird es saniert und in ein multifunktionales Gebäude umgewandelt. Ein Projekt, das das Land mit 754.00 Euro fördert.

Die Gemeinde hatte das Gebäude im Jahr 1801 gekauft und in der Folgezeit als Schulhaus genutzt. Seit 2017 wird es nun entkernt, dank ehrenamtlicher Unterstützung. „Bis jetzt wurden 1200 ehrenamtliche Stunden geleistet“, erzählt der Ortschef bei einer Begehung mit der RHEINPFALZ. Vor allem Alwin Becker habe sich ins Zeug gelegt. Der 80-Jährige kennt sich in dem Gebäude aus. Er drückte darin von 1946 bis 1951 die Schulbank.

Als Schüler in andere Geschosse getragen wurden

Die Zeiten sind vorbei, in denen mit einem Holzofen die Klassenräume beheizt wurden und Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen waren oder eine Gehbehinderung hatten, von Klassenkameraden ins Obergeschoss getragen wurden. „Ein Fahrstuhl muss heute sein“, sagt Architekt Markus Kunz vom Architekturbüro Bendel in Bad Bergzabern mit Blick auf den noch leeren Fahrstuhlschacht.

Nachdem die Versorgungsleitungen in einem 70 Meter langen Graben um das Gebäude gelegt worden sind, geht es jetzt an den Anbau. Er soll am Ende eine Gesamtfläche von rund 170 Quadratmetern haben. Der ehemalige Eingang ist bereits zugemauert, betreten wird das Gebäude jetzt vom August-Becker-Platz aus.

Ortschef mit neuem Büro

Im Obergeschoss soll ein großer Veranstaltungsraum entstehen, inklusive der Möglichkeit, Bürger und Gäste zu bewirten. Im Untergeschoss stehen bereits die Wände für das Büro, in dem der Ortsbürgermeister einziehen wird. Zudem soll es dort einen Raum für Ratssitzungen geben. Der Platz reicht zudem aus, um dort eine Pelletheizung unterzubringen sowie einen Putzraum und ein Stuhllager einzurichten.

Eine knifflige Angelegenheit kommt erst noch

Derweil sind die Zimmerer eifrig dabei, das Dach für den Anbau fertigzustellen. Die neuen Dachbalken haben sie bereits vor sich liegen. Chef der vierköpfigen Mannschaft ist der 25-jährige Zimmerermeister Simon Engel. Er wird mit seinen Leuten auch den Dachstuhl des Hauses bauen und eindecken.

„Hier sieht es aus wie auf einem Spargelacker“, weist Christmann auf die unzähligen Stahlsprießen hin, die vom Boden bis zu den freiliegenden Balken im Obergeschoss reichen. Diese stützen derzeit das alte, teils durchgefaulte Dachgebälk und gelten als Vorboten des neuen Dachs auf dem ehemaligen Schulhaus. Bis Weihnachten soll es fertiggestellt sein. Das Knifflige an der Sache ist das Mauerwerk. Es muss standhalten, wenn das alte Dach abgetragen und das neue Dach draufgesetzt wird.

Wann Einweihung gefeiert werden soll

Beide, sowohl der Architekt als auch der Ortschef, sind froh, dass es bislang so gut mit den Firmen geklappt hat. Zudem konnten viele Handwerker aus der Region beauftragt werden. Denn eigentlich haben die Unternehmen derzeit alle volle Auftragsbücher und müssen zudem noch auf anderen Baustellen die Zeitpläne einhalten, die sich durchaus verschieben können.

Einweihung soll Ende 2021 gefeiert werden. Schon vorher soll auf das Geleistete angestoßen werden. An Weihnachten. Bis dahin soll das komplette Dach stehen – sofern es nicht übermäßig regnet. „Dann machen wir ein richtiges Richtfest mit Richtspruch der Zimmerleute auf dem Dach“, kündigt Christmann an, der im Übrigen jeden Mittwoch auf der Baustelle ist.

Der Ortsbürgermeister freut sich, dass ein Bürger der Gemeinde eine alte Schulbank stiftet. Sie soll einen Ehrenplatz bekommen. „Es ist wahrscheinlich die letzte Bank. Alle anderen wurden verbrannt“, sagt er. Einige von Hand behauene Dachbalken sollen ebenfalls einen Ehrenplatz bekommen. „Die Kunst am Bau wird unser Bildhauer Martin Schöneich machen. Ich bin gespannt, was er sich einfallen lässt.“ Der Künstler wohne um die Ecke des Alten Schulhauses.