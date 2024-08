Im „Gäu“, den Dörfern des Kreises Südliche Weinstraße, die östlich von Edenkoben in der Rheinebene liegen, fährt bald die VRN-Flexline, ein besonderer Rufbus.

Vorbild war Landau, wo die sehr erfolgreiche Flexline die Stadtdörfer an die Innenstadt anbindet. Es handelt sich um einen Shuttle-Service, der auf Bestellung zu vielen möglichen Haltepunkten fährt. Das Rufbus-Angebot deckt Edenkoben, Groß- und Kleinfischlingen, Altdorf, Böbingen, Freimersheim, Gommersheim, Venningen, Hochstadt und Edesheim ab. In den beiden Letzteren kann man in Bahn oder Linienbusse umsteigen.

Weil es ein reguläres Nahverkehrsangebot im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) ist, gilt dessen regulärer Tarif. Wer, wie zum Beispiel viele Schülerinnen und Schüler, ein Deutschlandticket oder eine andere Zeitkarte hat, kann ohne weitere Kosten Flexline fahren.

Start am 25. August

Die Kreisverwaltung erinnert an den Start am Sonntag, 25. August. Landrat Dietmar Seefeldt, Daniel Salm, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Edenkoben, und Marcus Weigl, Geschäftsführer Palatinabus, werden am Nachmittag eine erste Fahrt in Edenkoben buchen. Wer das Angebot kennenlernen will, kann ab 15 Uhr in Edenkoben auf dem Parkplatz „Im Letten“ kommen, um sich zu informieren.

Bei der Flexline gibt es mehr Haltestellen als bei den regulären Bussen. Die Fahrten übernimmt ein Kleinbus der Palatinabus GmbH aus Edenkoben mit ausklappbarer Rampe für Rollstühle, Kinderwagen oder Gepäck.

Umstieg in Bahn in Edesheim

Bei dem Angebot gibt es zwei kleine Einschränkungen: Die Flexline kann nicht für die Teilstrecke Edesheim – Edenkoben bestellt werden, weil es dort ein gutes Zug- und Busangebot gibt, und der Bahnhof Edenkoben wird nicht angesteuert, weil es dafür schon die Buslinie 505 (Gommersheim – Edenkoben) gibt. Wer auf den Zug umsteigen will, fährt mit der Flexline stattdessen zum Edesheimer Bahnhof.

Die Flexline verursacht Mehrkosten im Nahverkehr von rund 100.000 Euro jährlich. Diese teilen sich der Kreis und die Verbandsgemeinde Edenkoben. Der Kreis zahlt außerdem einmalig 13.000 Euro für die Grundinstallation.

Wegen des neuen Angebots ergeben sich einige kleinere Änderungen im übrigen Busangebot. Darüber sollten sich Dauerfahrgäste rechtzeitig informieren.

Info

Die Fexline kann von Montag bis Freitag zwischen sechs und 20 Uhr sowie an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zwischen acht und 20 Uhr je nach Bedarf per Telefon unter 0621 1077077 oder mit einer Handy-App bestellt werden.