Bullenhitze, Trockenheit – der Wald ächzt. Derzeit gelten die höchsten Waldbrandstufen. Da kann schon eine kleine Unachtsamkeit ein Feuer auslösen. Wie geht die Feuerwehr dann vor? Und wieso ist auch bei den Floriansjüngern Wassersparen angesagt?

Es muss um die vier Jahre her sein. Eine Fläche von 5000 Quadratmetern steht im Wald bei Maikammer in Brand. An die 100 Wehrleute kämpfen gegen die Flammen an. Auch die Kollegen aus