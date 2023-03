Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Für das „Lollhosse“-Rezept von Karin Sulzbacher braucht man folgende Zutaten: 500 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker, 20 Gramm Hefe oder ein Päckchen Trockenhefe, 1 Ei, 80 Gramm Butter, 1 Teelöffel Salz, ein viertel Liter Milch, drei mittelgroße gekochte Kartoffeln.

Und so wird“s gemacht: Alle Zutaten am Abend zuvor zimmerwarm bereit stellen, Kartoffeln am Vorabend weich kochen. Mehl, Zucker, Trockenhefe, die leicht erwärmte Butter, das Ei,