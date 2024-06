Hännes Beck aus Völkersweiler baut aus dem, was er im Müll findet, Kunstwerke. In Italien entdeckte er seine Leidenschaft dafür.

Hännes Beck ist seit Jahren ein leidenschaftlicher Jäger und Sammler. Doch nicht etwa auf der Jagd im Wald. Er sucht und findet seine Sammelstücke oftmals im Müll.

Der 65-Jährige sammelt alte Radio- und Fernsehgehäuse, Benzintanks von alten Motorrädern, ausgediente Gitarren, Bücher, Schubladen alter Schränke, Bilderrahmen, unterschiedliche Materialien wie Holz, Pappe. Für all das hat er Verwendung, wie er sagt. Hännes Beck ist nicht nur Sammler, er ist vor allem ein leidenschaftlicher Bastler: Aus all seinen Fundstücken zaubert er Kunstwerke – interessante Dioramen. „Ich war schon immer auto- und motorradaffin. Mein erstes Wort war laut meiner Mutter Auto. Vor 35 Jahren sah ich bei einer Motorradtour durch Italien in einem Schaufenster ein Diorama und dachte mir, das kannst du besser’“, erinnert sich Beck. Es entstand sein Erstlingswerk: ein Alfa als Scheunenfund.

Haus gleicht einem Museum

Es entstand sein Erstlingswerk: ein Alfa als Scheunenfund. Wie viele Dioramen er inzwischen gebaut hat, kann er im Einzelnen nicht mehr sagen, aber die Ideen dazu gehen dem gelernten Erzieher nicht aus. So wie er immer neue Kunstwerke erstellt, so hat er sich auch beruflich immer weiterentwickelt. Nach seiner Erzieherausbildung studierte er und arbeitete 35 Jahre als Sozialarbeiter zunächst in Germersheim und zuletzt im Jugendamt SÜW in Landau.

Hännes in seiner kleinen Werkstatt mit einer alten Gitarre, die er mit Leben füllen will. Foto: Flory

Sein Haus ist ein einziges Museum, von seinen Lieblingsdioramen kann er sich nicht trennen, obwohl er viele an Museen und Geschäfte ausleiht. „Wenn ich was baue, ist es direkt auf die Person zugeschnitten, für die es bestimmt ist. Beim Betrachten der Dioramen soll man auf den zweiten und dritten Blick immer noch neue Details oder Geschichten entdecken.“ Der Mittelpunkt sei stets das Lieblingsteil, meist alte Motorräder oder Autos, aber auch Traktoren, Musikinstrumente. Der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Das Lieblingsteil, meist ein vorgefertigtes Modell oft mit Verwitterungs- und Gebrauchsspuren, wird von liebevoll arrangierten Kleinteilen umgeben. Je nach Motiv der Darstellung sind da eine Cola-Flasche, ein Zigarettenschachtel, Bücher oder Schallplatten zu sehen.

Auch Auftragsarbeiten

In seiner Werkstatt warten unzählige Kleinteile, fein säuberlich geordnet in Kisten, auf den Einbau in die Dioramen. „Mittlerweile baue ich nicht nur zu meinem eigenen Vergnügen, viele Freunde wurden zu Kunden.“ Vor allem Frauen und Töchter wollten Ehemänner und Väter überraschen, selbst ins nahe Ausland wanderten meine Dioramen. „Aus der Schweiz hatten Töchter für ihren Vater seine alte Werkstatt nachbauen lassen. Die Freude des Beschenkten war riesengroß und er bedankte sich ganz emotional persönlich bei mir“, freut sich Beck über die positive Rückmeldung.

Seine neuen Modelle sind gerade in seiner Werkstatt in seinem Wohnhaus im Entstehen: In einer alten Gitarre entstehen auf zwei Etagen im unteren Bereich eine Motorradwerkstatt und in der zweiten Etage ein Musikzimmer. Im zweiten Diorama wird ein Moto Guzzi in einen Guzzi-Tank eingebaut und im Diorama drei findet im Kotflügel einer Vespa ein Motorroller seinen Standplatz.

Natürlich gibt es bei allen drei Dioramen wieder viele kleine Beigaben zu sehen. Neben seiner Liebe zu den selbstgebauten Dioramen sammelt der leidenschaftliche Hobbykoch und Motorenfreak auch Kochbücher und Literatur über Motorräder und Autos. Seine gesammelten Lektüren füllen ein ganzes Zimmer.

