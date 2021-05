Wein verbinden nicht viele mit Altdorf. Dabei gehört das dort ansässige Weingut Schimpf zu den 100 besten Gütern Deutschlands. Davon sind jedenfalls die Juroren der Bundesweinprämierung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft überzeugt. Die Ergebnisse wurden am Dienstag publik. Mit seinem 2019 Cabernet Sauvignon Blanc de Noir halbtrocken hat es der Winzerbetrieb darüber hinaus zur Medaille „Gold Extra“ gebracht.

Bei seinen Weinen setzt Günter Schimpf, der einst im Weingut Ziegler in Maikammer gelernt hat, vor allem auf Handarbeit im Weinberg. Dabei wird er noch immer von seinem inzwischen 81-jährigen Vater Heinrich unterstützt, von dem er 1986 das Weingut übernommen hatte. Die Traubenhalbierung etwa sechs Wochen nach der Blüte ist für die Familie längst Alltag geworden. Damit will Schimpf viele Nährstoffe auf wenige Beeren konzentrieren. „Weniger ist halt mehr“, sagt der 53-Jährige.

Auf bescheidenen sechs Hektar Rebfläche, verteilt auf die Gemarkungen Altdorf, Venningen und Kirrweiler, gedeihen seine Trauben unterschiedlicher Rebsorten, die nach der Lese schonend im Keller verarbeitet werden. Rotweine, sie machen gut 40 Prozent der Jahresproduktion aus, werden ausschließlich im Holzfass ausgebaut. Dort lässt ihnen Schimpf auch viel Zeit für die Reife. Je nach Qualitätsstufe liegt der Hektarertrag zwischen 7000 und 8000 Liter, erzählt der Winzer, der neben klassischen Rebsorten wie Riesling und Burgunder auch St.-Laurent-Trauben ebenso einen Raum bietet wie dem immer trendiger werdenden Muskateller.

Viele Kunden in Nordrhein-Westfalen

Seit zwei Jahrzehnten rekrutiert das kleine Weingut seinen Kundenstamm vor allem in Nordrhein-Westfalen. In normalen Jahren, wenn Corona die Verkaufsstrategie der Weingüter nicht auf den Kopf zu stellen droht, besuchen Günter Schimpf und seine Frau Annette eine Handvoll Schlossfeste zwischen Düsseldorf und der holländischen Grenze. Dort bieten sie mit Vorliebe ihre Weine und Sekte an, werben für ihre Erzeugnisse. Mit Erfolg. „Wir haben fast nur Privatkunden“, sagt Günter Schimpf zufrieden. Auf seiner Angebotsliste führt er auch viele halbtrockene Weine. „Da kommt das Aroma einfach besser heraus“, ist er überzeugt.

Obwohl die Zahl der Feste in diesem Jahr virusbedingt auf ein einziges zusammenschrumpfte, sieht er optimistisch nach vorn. Sind doch mit den Festabsagen die Online-Bestellungen in die Höhe geschnellt. Nach alter Tradition werden viele Weine gar nicht verschickt, sondern zu festgelegten Terminen den Kunden persönlich geliefert. „Das sind dann die Kontakte, von denen wir immer wieder profitieren“, erzählt die Chefin des Hauses. Sie hätte nichts dagegen, wenn es im kommenden Jahr auch wieder gelänge, ein kleines Hoffest bei ihnen in Altdorf auszurichten. Auch das fiel nach einem vielversprechenden Auftakt 2019 in diesem Sommer notgedrungen ins Wasser.