Um die junge Generation für die Bedeutung der natürlichen Nacht zu sensibilisieren, veranstalten das Biosphärenreservat Pfälzerwald in Kooperation mit dem Biosphärenhaus in Fischbach und dem Klimaschutz-Projekt Zenapa einen Wettbewerb im Projekt Sternenpark Pfälzerwald, der sich dem Thema Lichtverschmutzung widmet. Teilnehmen können Schüler in den Landkreisen der LAG Pfälzerwald Plus und des Biosphärenreservats Pfälzerwald – egal, ob als Einzelperson, als Schülergruppe, im Klassenverband oder Arbeitsgemeinschaft. Der Beitrag kann beispielsweise ein Erklärvideo, ein Lied, ein Comic oder ein Poster sein. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Es soll aber in erster Linie die Frage beantworten, was es mit der Lichtverschmutzung auf sich hat und wie diese sich auf Menschen, Tiere und Pflanzen auswirkt. Teilnahmeschluss ist der 11. Juni. Als Preise locken unter anderem eine Übernachtung auf dem Baumwipfelpfad am Biosphärenhaus in Fischbach, eine Führung mit einem Biosphären-Guide auf dem Informationsweg zum Thema Lichtverschmutzung oder eine Sternkarte und ein Astronomiebuch. Fragen zum Wettbewerb beantwortet Anna Katharina Prim unter Telefon 06325 9552-87 oder per E-Mail an a.prim@pfaelzerwald.bv-pfalz.de.