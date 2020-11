Blöde Sprüche, ulkige Posen, deftige Mundart – präsentiert von zwei Südpfälzer Musikern im Blaumann: herauskommt der „Pälzer Werkstatt-Kalänner“. Mittlerweile in der sechsten Auflage. Bis in den hohen Norden wird der Kult-Jahresbegleiter mittlerweile verkauft. Und ein Freund der Herausgeber hat sich eine ganz besondere Hommage einfallen lassen.

„Wir haben das Gefühl, dass Dialekte wieder wesentlich angesagter sind und sich besonders auch die jüngere Generation damit identifiziert“, sagt Grafiker Gerd Kornmann, den man in der Südpfalz eher als „Geld“-Part der Mundart-Trash-Combo Geld et Nelt kennt. Zusammen mit Musiker-Kumpel Andreas Bach hat er die sechste Auflage des „Werkstatt-Kalänners“ herausgebracht. Wieder gespickt mit zwölf feinsten Weisheiten aus dem Mechaniker-Leben à la „Merk ders: Ä Audo fahrt mit Sprit un nid mit Tüv!“.

Die Anhängerschaft wachse jedes Jahr, freut sich Kornmann. Bestellungen kämen sogar aus Orten, in denen man keine pfälzisch sprechende Menschen vermuten würde. So landet der Kalender in Briefkästen in der Schweiz, im Elsass, in Berlin und Hamburg. „Ä subber Gschenk fer Niggolaus, zu Weihnachde, zum Geburtsdaach odder äfach nur fer zum Schbass!“, schreibt da jemand auf der Homepage www.werkstattweisheiten.de. Dort gibt’s nicht nur den Kalänner für 7,99 Euro, sondern auch passende Postkarten.

Immer auf Sprüche-Jagd

Aber nach sechs Jahren: Fallen den beiden da überhaupt noch neue Sprüche ein? „Wenn einer von uns einen Spruch hört oder liest, den wir uns im Kalender vorstellen können, schickt er ihn sofort übers Handy an den anderen, damit wir ihn nicht vergessen. Wir achten da mittlerweile darauf, weil wir den Kalender ja immer im Hinterkopf haben“, berichtet Kornmann. Er und Bach treten diesmal nicht nur im Kalender als Sprücheklopfer im Blaumann auf, sondern auch in der Playmobilsammlung ihres Freundes Marcel Baudy. Der Herxheimweyherer hat die Werkstatt-Szene im Mini-Format nachgebaut. Da durfte natürlich auch der „Rieslinge“-Aufkleber auf dem Motorrad nicht fehlen.