Altkleidercontainer in der Südpfalz können wegen der hohen Spenden manchmal überfüllt sein. An den Sammelstellen wird zudem regelmäßig illegaler Müll entdeckt. Nun gibt es angeblich ein neues Phänomen: Betreiber sollen die Behälter von Mitbewerbern verbotenerweise leeren oder gar stehlen.

An den gelblichen Altkleidercontainern in der August-Croissant-Straße in Landau sind weiße Aufkleber angebracht. Auf denen stehen zwei zentrale Aussagen: „Mach