Der Werbekreis sammelt für die Opfer der Flutkatastrophe. In der Gaststätte „Pfalzgenuss“ im Kurpark gibt es den Ahrweiler Flammkuchen, von dem je drei Euro gespendet werden. Das Eiscafé Bechtolina in der Landauerstraße spendet einen Teil seines Umsatzes von Juli und August. Beim Kaffefleck geht der Erlös jeder verkauften Tasse Kaffee im gleichen Zeitraum ins Katastrophengebiet. In vielen anderen Geschäften und Restaurants stehen zudem Spendendosen. Sabine Schmitt-Gilke vom Werbekreis informiert, dass die VR-Bank Bad Neuenahr jede Spende bis 5000 Euro verdoppelt. Infos dazu online unter www.voba-rheinahreifel.de/vobahilft.