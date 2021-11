Erstmals werden leuchtende Sterne an die Geschäfte in der Innenstadt in Annweiler ausgegeben, wie in der jüngsten Versammlung des Werbekreises mitgeteilt wurde. Mit der Aktion soll ein positives Signal an die Besucher gegeben werden, zudem soll der Zusammenhalt der Geschäftswelt in der Stadt nach dieser nicht einfachen Zeit symbolisiert werden. Geplant sind weitere Aktionen, welche in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, aber auch den örtlichen Vereinen und Institutionen, stattfinden sollen. „Wir werden die weiteren Entwicklungen der Pandemie beobachten und unsere Planungen darauf abstimmen“, sagte der erste Vorsitzende Dieter Kloos. Im Gespräch sei eine Regionalmesse oder eine Neuauflage des Spaß- und Spielfestes in der Innenstadt. Im Anschluss wurde der neue Vorstand gewählt.

Der Vorstand

Vorsitzender: Dieter Kloos, zweiter Vorsitzender: Jan Emanuel, Schriftführerin: Jenny Keller, Stellvertreter: Jürgen Ludwig, Rechner: Gerhard Weilacher, Rechnungsprüfer: Laurenz Kühlmeyer und Benjamin Seyfried, Beiräte: Christine Braun, Sabine Borger, Sven Dausch, Dirk Müller-Erdle, Tobias Schneider, Tina Neumeyer und Rudolf Klotz.