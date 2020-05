Wer wird den Kindergarten in Dörrenbach zukünftig betreiben? Diese Frage treibt das Ortsgremium um, denn die Gemeinde überlegt, ihn zu übernehmen.

Derzeit befindet sich die Kita in Trägerschaft der protestantischen Kirchengemeinde. Doch die Zusammenarbeit mit dem Träger sei schwierig, hieß es im Gemeinderat. Dennoch solle das Gespräch gesucht werden. Die meisten Ratsmitglieder sprachen sich in der Sitzung dafür aus, dass die Gemeinde den Betrieb übernehmen soll. In diesem Falle müsste die Gemeinde eine Entschädigung an die Kirchengemeinde leisten. Sollte die Kirchengemeinde die Trägerschaft nicht mehr weiterführen können, so soll der Grundbesitz der Ortsgemeinde zur weiteren Kita-Nutzung zur Verfügung gestellt werden. Allerdings hat laut Kita-Gesetz die Trägerschaft durch einen freien Träger stets Vorrang. Heißt: Die Ortsgemeinde kann die Kita nur übernehmen, wenn die Kirchengemeinde zustimmt. Bei einer Übernahme hätte die Ortsgemeinde weiterhin einen Personalkosten-Anteil von 12,5 Prozent zu leisten. Bereits jetzt trägt die Gemeinde zwei Drittel der Sachkosten. Hier würden sich die Kosten um etwa 2500 Euro erhöhen, die bisher die Kirchengemeinde zahlt. Die Gebäudekosten übernimmt die Ortsgemeinde derzeit bereits ganz.