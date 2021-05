Vor acht Jahren beginnt Pedros „Karriere“ als Zuchtrüde in Italien. Wegen eines Unfalls kann er seit dem vergangenen Jahr nur noch auf drei Beinen gehen. Der Schwanz wird ihm abgebissen. Der Hund soll „entsorgt“ werden. Eine Tierschutzorganisation aus Oberhausen hat ihn nach Deutschland geholt und sucht dringend ein Zuhause.

Pedros vorderes rechtes Bein ist deformiert, er kann es nicht mehr zum Gehen benutzen. Was sich natürlich auf den gesamten Bewegungsapparat auswirkt. Trotzdem tobt der Labrador fröhlich mit anderen Hunden auf einer Wiese. Eben auf seine Art. „Er ist brav, ruhig und gutmütig, aber schwer behindert“, sagt Sabine Krines von der Tierschutzorganisation Fortuna animali aus Oberhausen. Der Verein holt Hunde und Katzen aus Italien erst dann nach Deutschland, wenn ein neuer Besitzer gefunden ist.

„Von Pedro habe ich über unsere Kontakte in Rom erfahren“, erzählt die Tierschützerin. Er sei bei einem Züchter von Labradoren als einer der Stammrüden gehalten worden. „Dann hatte er einen Unfall mit einem Auto und war für die Zucht untauglich“, so Krines. Italienische Freunde hätten ihn in einem erbärmlichen Zustand beim Züchter in einen Käfig eingesperrt entdeckt. „Im Rudel konnte er nicht mehr sein, seine Artgenossen hatten ihm bereits den Schwanz abgebissen. Es ist ihm schlecht gegangen“, weiß Krines. Dass dies die Endstation für Pedro sein sollte, wollte sie nicht hinnehmen.

In Italien landen „entsorgte“ Hunde in Tierlagern

„Ein Hund mit Behinderung hat in Italien keine Chance auf einen Pflegeplatz, er wird dann ,entsorgt’“, weiß sie von ihren Kontakten. Herrenlose Hunde würden generell in sogenannten Caniles – Tierlagern – untergebracht. Aus Kostengründen, die Kommunen hätten kein Geld. Dort leben sie in engen Betonverschlägen, ohne Decken oder Matten, ohne tierärztliche Versorgung und mit einem Minimum an Futter und ohne Auslauf. Sabine Krines hat viele erschreckende Fotos aus solchen Caniles.

Als sie von ihren Freunden von Pedro erfährt, sucht sie eine Pflegestelle in Deutschland. Sie findet sie auch. Pedro reist im Februar, gerade noch vor dem Lockdown wegen Corona, nach Niedersachsen zu seiner neuen Familie, die noch andere Tiere aufgenommen hat. In einem Haus mit Garten und viel Liebe zu den Tieren, alles geht zunächst gut. „Er liebt es zu spielen, zu kuscheln und sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen“, schreibt die Pflegemutter. Aber er kann nicht spazieren gehen und weint den anderen Hunden nach, wenn sie Gassigehen dürfen. In einen Fahrradanhänger und in ein Auto kann er alleine einsteigen.

Neuer Besitzerin wurde Pedro zu viel

„Es ging jetzt doch sehr schnell, der neuen Besitzerin ist es zu viel geworden. Pedro soll noch im August abgeholt werden“, berichtet Sabine Krines. Sie ist nun dringend auf der Suche nach einem neuen Zuhause für den behinderten Rüden. Entweder eine Pflegestelle, besser wäre natürlich ein Platz für immer. Die neuen Besitzer sollten Zeit haben, auch um mit Pedro zur Physiotherapie zu gehen. „Auf Kosten unseres Vereins soll er einem Orthopäden vorgestellt werden. Vielleicht kann man an seinem verdrehten Bein noch was machen. Zudem hat er wegen der Überlastung einen Bänderriss am Hinterbein“, erzählt die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Ein ebenerdiger Zugang zum Garten sollte ebenfalls vorhanden sein, wenige Treppenstufen kann Pedro bewältigen. Die Kosten für eine mögliche Operation übernehme der Tierschutzverein, sichert Sabine Krines zu.

Kontakt