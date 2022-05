Gewalt in Partnerschaften hat in Edenkoben im Gegensatz zum bundesweiten Trend im vergangenen Jahr abgenommen. Die Edenkobener Kriminal- und Unfallstatistiken für 2021 fördern aber auch Bedenkliches zutage. Unter anderem ein Tötungsdelikt.

35 Fälle von Gewalt in engen sozialen Beziehungen registrierte die Polizei Edenkoben im letzten Jahr. Im Vorjahr waren es mit 68 Fällen beinahe doppelt so viele. Auch straftatübergreifend ereigneten sich im vergangenen Kalenderjahr weniger Straftaten, und zwar mit 1260 etwa fünf Prozent weniger im Vergleich zum Vorjahr. Die Aufklärungsquote ist zudem von 59,4 auf 59,8 Prozent gestiegen.

Neben häuslichen Gewaltdelikten war auch die Zahl der Einbrüche in Wohnhäuser deutlich rückläufig, wie die Polizei weiterhin mitteilt. Wurde 2020 unterm Tag 18-mal und in der Nacht 40-mal eingebrochen, waren es im Folgejahr nurnoch sieben Einbrüche tagsüber und 14 in der Nacht.

Ein Tötungsdelikt

Weniger positiv fällt dagegen die Bilanz der Polizei im Bereich der Vermögens- und Fälschungsdelikte aus. Darunter fallen unter anderem Betrugsfälle, die heutzutage überwiegend im Internet auftreten, „da in der virtuellen Welt der Betrug unter geringem Entdeckungsrisiko leichter begehbar“ sei, heißt es im Bericht der Polizei Edenkoben. In 291 Fällen wurden Personen demnach betrogen, eine Steigerung um 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Eine Person wurde laut Bericht zudem wieder Opfer eines Verbrechens gegen das Leben. Dazu zählen Mord, Totschlag und fahrlässige Tötung. Zuletzt hatte es einen solchen Vorfall im Jahr 2019 gegeben.

Weniger Unfälle

Im Bereich der Verkehrsunfälle zieht die Polizei Edenkoben insgesamt ebenfalls eine positive Bilanz im Vergleich zum Vorjahr. Laut Bericht wurden 1115 Unfälle registriert, 127 weniger als 2020. Bei 135 davon wurden Unfallbeteiligte verletzt, insgesamt 195 Personen, 34 davon schwer. Hauptunfallursachen seien nach wie vor zu geringer Abstand und nicht angepasste Geschwindigkeit gewesen, betont die Polizei.

Insbesondere seit der Corona-Pandemie boomen zudem Fahrräder und Pedelecs, wie die Polizei weiter mitteilt. Damit verbunden würden auch entsprechende Unfallzahlen steigen. 58 der 135 Verkehrsunfälle 2021 ereigneten sich mit Fahrradfahrern. Noch vor fünf Jahren wurden 21 Verkehrsunfälle weniger registriert. Auch bei den Unfällen mit E-Bikes, die auf bis zu 25 Stundenkilometer mit elektrischer Unterstützung beschleunigen, ist die Tendenz steigend. Laut Unfallstatistik verunglückten 2021 in Edenkoben 15 E-Bike-Fahrer, sechs von ihnen schwer. Verkehrstote gab es im vergangenen Jahr glücklicherweise keine zu verzeichnen.

Info

Die ausführliche Kriminalstatistik für Edenkoben finden Sie hier.

Die ausführliche Unfallstatistik gibt es hier.