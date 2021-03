Heiratswillige können sich in der Verbandsgemeinde Edenkoben an drei Orten das Ja-Wort geben: im Schloss Edesheim, im Durlacher Hof in Rhodt und im Trauzimmer der Verbandsgemeindeverwaltung. Letzteres wird derzeit umgebaut und modernisiert, wie es in einer Mitteilung der Kommune heißt.

Der Raum hat sich demnach in den vergangenen Wochen stark verändert. Stühle, Tisch, Vorhänge und Dekorationen sind ausgeräumt und haben ausgedient. Der graue Teppichboden ist einem Vinylboden in Holzoptik gewichen, und die Wände wurden mit einer hellgrauen Wandbespannung versehen. In den nächsten Wochen wird der Raum neu eingerichtet.

Die Villa Ludwigshöhe wird nach wie vor renoviert und bleibt laut Generaldirektion Kulturelles Erbe noch bis Ende 2022 geschlossen. Während dieser Hochzeitsort zurzeit nicht zur Verfügung steht, ist der Gewölbekeller im Durlacher Hof in Rhodt gefragt, wie es in der Mitteilung heißt. Heiraten ist möglich von montags bis freitags nach Vereinbarung wie auch an elf Samstagen in diesem Jahr. Die Nachfrage nach diesen Trausamstagen ist hoch, daher sind nur noch drei Termine frei: 29. Mai, 16. Oktober und 13. November.

Brautpaare aus Mexiko und Griechenland

97 Eheschließungen zählte das Standesamt Edenkoben im vergangenen Jahr. Fünf Hochzeiten weniger als 2019. Dabei schlossen auch Staatsangehörige aus Frankreich, Griechenland, Kirgistan, Mexiko und Rumänien den Bund der Ehe. 162 kleine Erdenbürger zählt die Verbandsgemeinde, drei mehr als im Vorjahr. 97 Jungen und 65 Mädchen erblickten im vergangenen Jahr das Licht der Welt. Das Standesamt hatte 2020 weniger Sterbefälle zu beurkunden als im Vorjahr: 115 Menschen (2019: 123) starben in der Stadt Edenkoben und den 15 Ortsgemeinden.