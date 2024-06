In Annweiler entsteht der wohl größte Bau weltweit, dessen Konstruktion rein aus Kastanienholz besteht. Ein Modell der Zukunft auch für den Hausbauer von nebenan?

Am Freitag wird der erste Meilenstein für den neuen Forsthof in Annweiler gelegt: Die städtische Forstgesellschaft Trifels Natur feiert Richtfest für einen Bau, den es so nirgends in der Region, gar nirgends auf der ganzen Welt gibt.