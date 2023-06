Nach drei Jahren Pause wird in Ilbesheim wieder der Pfalzweite Weißburgunderpreis ausgelobt. Eine Fachjury hat am Dienstag die acht Finalisten für die Publikumsverkostung bestimmt.

Die Ilbesheimer pflegen eine lange Tradition mit der Rebsorte Weißburgunder, heißt es in einer Pressemitteilung des Organisationsteams. Lange bevor diese Sorte so nachgefragt war wie heute, hatte die in Neustadt ansässige Lehr- und Versuchsanstalt für Weinbau an der Kleinen Kalmit eine Parzelle mit Weißburgunderreben bestockt, zu Versuchszwecken. Man entdeckte schnell, welches Potenzial diese Rebsorte auf dieser Lage hatte.

Gerade deshalb war es für die Ilbesheimer naheliegend, nicht nur die historische Weinbergsanlage Kalmitwingert mit Weißburgunderreben zu bestocken, sondern im Jahr 2001 auch den Weißburgunderpreis ins Leben zu rufen. Nach zögerlicher Beteiligung in den Anfangsjahren ist der Wettbewerb mittlerweile etabliert in der Weinwelt. Eine ausgesuchte Fachjury, bestehend aus Oenologen, Weinhändlern, Journalisten oder Weinkennern, bewerteten die Weine blind, nach dem 100-Punkte-Schema.

Weinverkostung beim Kalmitfest

Die besten Acht dieser 19. Auflage des Wettbewerbs stehen am Samstag, 29. Juli, von 18 bis 22 Uhr anlässlich des Ilbesheimer Kalmitfestes im Dorfmittelpunkt öffentlich zur Verkostung bereit. Gegen eine Gebühr von fünf Euro ist die Verkostung offen für das interessierte Publikum, das seinen Favoriten aus diesen Finalisten wählen kann.

Am Sonntag, 30. Juli, 18 Uhr, werden an der Historischen Weinbergsanlage Kalmitwingert während des Kalmitweinfestes die Ergebnisse des Publikumspreises und des bereits ermittelten Siegers der Fachjury bekanntgegeben.

Die Finalisten

Weingut Alfons Hormuth GbR, St.Martin

Weingut Gies-Düppel, Birkweiler

Weingut Kaiserberghof, Ilbesheim

Weingut Karlheinz & Dominik Becker, Heuchelheim

Weingut Kuntz, Impflingen

Weingut Möwes, Weyher

Weingut Ökonomierat Johannes Kleinmann, Birkweiler

Weingut Pfirmann, Wollmesheim