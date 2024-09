Der Verein Filmtheater Edenkoben bezeichnet sich als das neue kommunale Kino in der Stadt. Um ein attraktives Kulturangebot zu schaffen, lädt er dieses Jahr noch zu vier Filmvorführungen in den Wappensaal der Stadt in der Weinstraße 66 ein. Am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, wird dort der Film „Ballon“ gezeigt. Am darauffolgenden Samstag, 5. Oktober, ist dann der neue Film über Maria Montessori zu sehen sein. Am Samstag, 30. November, wird anlässlich des „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Südliche Weinstraße der italienische Streifen „Morgen ist auch noch ein Tag“ vorgeführt. Darüber hinaus steht der zweite Adventssonntag im Zeichen der Kinder. Zunächst gibt es Kinderbasteln, womit in den Nachmittag gestartet wird, danach wird es einen bekannten Weihnachtsklassiker zu sehen geben. Alle Vorführungen werden mit einem passenden Vorprogramm untermalt. Weitere Infos zu den Filmen sowie zum Verein gibt es auf der Vereinshomepage unter www.filmtheater-edenkoben.de. Aufgrund der begrenzten Sitzplätze wird um Reservierung gebeten.