Einige Landesstraßen im Kreis und in der Stadt Landau sollen erneuert werden. Darunter sind lang ersehnte Projekte. Und Knotenpunkte, an denen es zu Staus kommen wird.

Beim Stichwort Holperpisten kann wohl jeder aus dem Stand mehrere Streckenabschnitte aufzählen. Straßen, die von Schlaglöchern übersät sind, finden sich an allen Ecken und Enden. Ob Autobahn, Kreisstraße, Ortsstraße oder Landesstraße – Handlungsbedarf besteht überall. Für die Verbesserung Letztgenannter ist, wie der Name schon erahnen lässt, das Land zuständig. Genauer gesagt das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau. Das Haus unter Führung von Ministerin Daniela Schmitt ( FDP) hat eine Liste der Straßen zusammengestellt, die in den kommenden beiden Jahren saniert werden sollen.

Landesweit sind 421 Projekte im Straßenbauprogramm 2025/2026 aufgeführt. „Mit insgesamt rund 293 Millionen Euro werden die Investitionen um rund 20 Millionen Euro erhöht“, wird Ministerin Schmitt zitiert. Es seien so viele Mittel wie nie, die für die Infrastruktur des Landes ausgegeben werden. Wobei es exakt heißen muss, dass die Mittel ausgegeben werden sollen. Denn das vorliegende Programm ist zunächst ein Entwurf. Darauf weist auch eine Sprecherin des Ministeriums hin. „Über das Landesstraßenbauprogramm entscheidet der Landtag im Rahmen der Verabschiedung des Landeshaushalts“, erklärt sie. Das passiere voraussichtlich im Dezember-Plenum.

Die Herrenbergstraße in Landau soll im kommenden Jahr erneuert werden. Foto: cde

Dann wird es auch darum gehen, welche Streckenabschnitte im Kreis SÜW und in der Stadt Landau erneuert werden. Im Entwurf aufgeführt sind für 2025 sieben Projekte mit einem Gesamtvolumen von 3,7 Millionen Euro. 2026 stehen acht Straßenabschnitte auf der Liste, die Investitionen werden mit 4,75 Millionen Euro beziffert.

Verbandsgemeinde Annweiler

In Gossersweiler-Stein sowie zwischen Stein und Silz sind in zwei Schritten 600.000 Euro für die Erneuerung der Fahrbahn der L494 veranschlagt. In Annweiler steht die Sanierung eines viel befahrenen Knotenpunktes im Entwurf. Die Fahrbahn des Libellenkreisels bei Annweiler-Ost samt Anschlussbereichen soll erneuert werden. Zudem der Abschnitt zwischen Queichhambach und der Abzweigung zur Kreisstraße 4 nach Gräfenhausen. 300.000 Euro sind dafür vorgesehen.

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern

Im Bad Bergzaberner Land steht lediglich ein Projekt an. Das schlägt allerdings mit 1,3 Millionen Euro zu Buche. Geplant ist die Erneuerung der Fahrbahn der L544 zwischen Barbelroth und B38. Konkret geht es dabei um die Strecken zwischen Barbelroth und Billigheim sowie zwischen Billigheim und der B38 bei Impflingen.

Verbandsgemeinde Edenkoben

In und um Edenkoben plant das Land mehrere Projekte, allerdings alle erst ab 2026. Darunter ist mit dem Umbau der unfallträchtigen Kreuzung L507/L542 bei Großfischlingen zum Kreisverkehr eine lang ersehnte Maßnahme. 400.000 Euro stehen dafür zunächst in der Planung. Dasselbe ist am Knotenpunkt L540/L507 bei Freimersheim vorgesehen. Eine Fahrbahnsanierung soll zwischen Edenkoben und St. Martin angegangen werden.

Verbandsgemeinde Landau-Land

Im Fokus in der Verbandsgemeinde Landau-Land steht zunächst die Sanierung der Fahrbahn der L508 zwischen Leinsweiler und Ranschbach. 850.000 Euro wird das laut Land voraussichtlich kosten. Für die Fahrbahnerneuerungen auf der L493 zwischen Ortseingang Rohrbach und der L544 in Billigheim sowie auf der L510 zwischen der B38 und Klingen sind 500.000 Euro beziehungsweise 400.000 Euro veranschlagt.

Verbandsgemeinde Offenbach

Eine teure Maßnahme ist auf der L542 zwischen Offenbach und Herxheim vorgesehen. 1,7 Millionen Euro werden als Kosten für die Erneuerung der dortigen Fahrbahn erwartet.

Stadt Landau

Auch innerstädtisch sollen Landesstraßen auf Vordermann gebracht werden. Für 2025 ist vorgesehen, dass die Herrenbergstraße, die aus der Stadt heraus nach Nußdorf führt, für 350.000 Euro saniert wird. Im übernächsten Jahr wird dann laut Programmentwurf der Knotenpunkt Rheinstraße/Moltkestraße/Ostring ins Visier genommen. Schon länger ein Thema ist der Ausbau der Wollmesheimer Straße. Schon im Herbst 2023 hatte die Stadt Pläne vorgestellt, passiert ist bis heute allerdings nichts. Aus dem Straßenausbauprogramm geht nun hervor, dass für diese Maßnahme 2026 1,2 Millionen Euro in den Landeshaushalt eingestellt werden sollen.