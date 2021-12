Die Verbandsgemeinde Edenkoben investiert kommendes Jahr etwa 2,5 Millionen Euro. Damit sollen unter anderem die Feuerwehren neu ausgerüstet werden, zwei Wehren erhalten zudem neue Domizile. Auch der Triefenbach steht im Fokus.

Verbandsbürgermeister Olaf Gouasé (CDU) kann in seiner letzten Haushaltsdebatte vor seinem im Sommer beginnenden Ruhestand auf ein zufriedenstellendes Zahlenwerk verweisen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei etwa 93 Euro, damit ist sie vergleichsweise deutlich niedriger als der Landesdurchschnitt, der nach den jüngsten vorliegenden Zahlen aus dem Jahr 2019 bei etwa 315 Euro lag.

Meiste Investitionen im Bereich der Feuerwehr

Gouasé kam bei den für das kommende Jahr geplante Investitionen auf Projekte zu sprechen, deren Vollendung er erst im Ruhestand miterleben wird. Gemeint sind beispielsweise die beiden Neubauten im Bereich der Feuerwehr. Die beiden Wehren in Kleinfischlingen und in Flemlingen können sich jeweils auf ein neues Domizil freuen. In beiden Fällen entsprechen die bestehenden Feuerwehrgerätehäuser in den Orten nicht mehr den aktuellen Standards. Jeweils 200.000 Euro sind für beide Gebäude für das Jahr 2022 veranschlagt, die Gebäude sollen im darauffolgenden Jahr fertiggestellt werden. Darüber hinaus sind im Haushalt 455.000 Euro veranschlagt, um die Wehren in Edenkoben, Venningen, Großfischlingen und Edesheim mit neuen Fahrzeugen auszustatten.

Kosten für Erweiterung der Grundschule

Ausgaben sind zudem im Bereich der Grundschule Edesheim vorgesehen. Dort ist mit rund 800.000 Euro der größte Kostenpunkt für 2022 zu finden. Sollten, wie erwartet, bis zu Beginn der Weihnachtsferien genügend Anmeldungen für eine Ganztagesbetreuung auf dem Tisch liegen, wird die Einrichtung ab dem nächsten Schuljahr eine Ganztagsschule sein. Die Maßnahme wird auf 2,5 Millionen Euro beziffert. Die Fertigstellung kann laut Gouasé erst im darauffolgenden Jahr erfolgen. Die Gestaltung des Schulhofes der Grundschule Rhodt umfasse 50.000 Euro.

Im Edesheimer Freibad wird nach elf Jahren die Prozesssteuerung für die Badewasserreinigung erneuert, was rund 60.000 Euro verschlingen wird. Zudem wird über das Kinderplanschbecken ein Sonnensegel gespannt, damit an heißen Tagen die Mädchen und Jungen dort im Schatten spielen können.

Triefenbach wird umgestaltet

Arbeiten sind auch bei Gewässern vorgesehen. Die Umgestaltung des Triefenbachs bei Gommersheim, Teil einer Aktion blau Plus des Landes, wird voraussichtlich 280.000 Euro kosten. Am Bachweg in Edenkoben wird das Südufer abgesichert, die Nordseite soll renaturiert werden. Kostenpunkt hierfür: rund 340.000 Euro. 100.000 Euro sind für die Erstellung eines Konzeptes für die Starkregenerzeugnisse vorgesehen.

Um die genannten und weitere kleinere Investitionen stemmen zu können, muss die Verbandsgemeinde keine Neuverschuldung auf sich nehmen. Mehr als die Hälfte der Ausgaben wird durch Fördermittel oder Spendengelder refinanziert, um die 1,3 Millionen Euro, um genau zu sein.

Weicheres Wasser für Haushalte

Die Investitionen in der Wasserversorgung betragen nach Angaben der Verwaltung etwa 1,7 Millionen Euro und umfassen die Erneuerung der Wasserleitung im Wochenendhausgebiet Burrweiler, die Sanierung und Erneuerung von Leitungen und Hausanschlüssen in Edenkoben und Edesheim, Sicherungs- und Zaunanlagen für die Waldquellen und den Einbau von 3000 Funkzählern. Darüber hinaus wird eine Potenzialstudie zur Energieeinsparung in Auftrag gegeben. Davon abgesehen können Haushalte in Burrweiler, Flemlingen, Gleisweiler, Roschbach und Weyher nunmehr ebenfalls mit weicherem Wasser als bisher versorgt werden.