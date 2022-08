Waren Sie selbst Gast der Olympischen Spiele 1972 in München und haben die schrecklichen Geschehnisse vor Ort verfolgt? Haben Sie sportliche Verbindungen zu den damaligen Athleten? Wie haben Sie das Olympia-Attentat damals wahrgenommen? Teilen Sie Ihre Erinnerungen mit uns. Wie haben Sie die Spiele zwischen Freude, Trauer und Fassungslosigkeit erlebt? Melden Sie sich bis 28. August per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de unter dem Stichwort „Olympia-Attentat“. Bitte geben Sie Ihren Namen, Wohnort und Ihre Telefonnummer an. Wir rufen Sie gerne an. Auch an alten Fotos sind wir interessiert.