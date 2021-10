Grundsätzlich ist es richtig, bei Renovierungen auf größere Lösungen zu setzen.

Jeder, der schon einmal renoviert hat, weiß: Ein Schritt zieht immer weitere nach sich. Man plant vielleicht am Anfang nur einen neuen Fassadenanstrich, fragt sich dann, ob das Dach überhaupt noch in Ordnung ist und ist ratz-fatz bei einer Renovierung größeren Umfangs. Das ist bei öffentlichen Gebäuden nicht anders. Mit dem kleinen Unterschied: Hier werden Steuergelder ausgegeben. Dass die Ratsmitglieder da genau hinschauen, ist absolut richtig und notwendig. Dennoch: Sparsamkeit bedeutet auch, die Kosten in den Blick zu nehmen, die künftig entstehen werden. Etwa durch Sanierungsschritte, die heute unterlassen werden.