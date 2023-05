Es wird doch wieder Wallfahrten zu der auf 423 Metern Höhe gelegenen Kapelle bei Burrweiler geben. Pfarrer Matthias Pfeiffer hatte noch zu Jahresbeginn kundgetan, dass nichts daraus wird, da die Pfarrei dies personell nicht stemmen könne. Umso größer ist die Freude bei den Verantwortlichen, dass es weitergeht. Allerdings pilgern die Gläubigen nicht mehr an neun, sondern nur an sechs Tagen zum 1895/96 errichteten Gotteshaus. Das Programm steht unter dem Motto Neuanfang wagen. Zelebrant für den ersten Wallfahrtstag am Dienstag 4. Juli, ist der Speyerer Bischof Karl-Heinz-Wiesemann. Zum Abschluss wird Weihbischof Otto Georgens erwartet, und zwar am 12. August, erstmals an einem Samstag. Dadurch sollen junge Menschen, die sonst aus beruflichen Gründen nicht kommen können, die Chance haben, auf dem Annaberg mit dabei zu sein, erklärt Kaplan Maximilian Brandt von der Dompfarrei in Speyer. Bei einer Gemeindeversammlung am Montag, 18.30 Uhr, in der Festhalle wird das Konzept vorgestellt. Rückfragen an Maximilian Brandt, E-Mail maximilian.brandt@bistum-speyer.de.