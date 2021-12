1200 Impfungen wurden bei den beiden Impfaktionen des DRK-Kreisverbands Südliche Weinstraße zusammen mit der Kreiswasserwacht in Herxheim und Offenbach vorgenommen. „Ich freue mich, dass die beiden Impfaktionen so gut angenommen wurden“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt. Aufgrund der hohen Nachfrage werden der DRK-Kreisverband und die Kreiswasserwacht eine weitere Impfaktion im Kreis anbieten, und zwar am Donnerstag, 16. Dezember, von 17 bis 22 Uhr im Kurpfalzsaal Edenkoben. Möglich sind auch dort wieder Erst-, Zweit- und Drittimpfungen.

„Es muss nach wie unser aller oberstes Ziel sein, die Impfquoten deutlich zu steigern. Mein Dank gilt allen Ehrenamtlichen, die diese Aktionen erst möglich machen“, so Seefeldt. Die Bürgerinnen und Bürger, die sich ihre Erst-, Zweit- oder auch Dritt-Impfungen verabreichen ließen, seien bei den zusätzlichen Impfaktionen sehr zufrieden gewesen. Auch aus diesem Grund habe man entschieden, einen weiteren Impftermin anzubieten, wie Olliver Bartelt, der als Verantwortlicher der Kreiswasserwacht Südliche Weinstraße die zusätzlichen Impfaktionen organisiert hat, betont. Welche Impfstoffe beim Impftermin in Edenkoben verimpft werden, wird noch bekannt gegeben. Eine vorherige Anmeldung ist bei der zusätzlichen Impfaktion in Edenkoben nicht erforderlich.