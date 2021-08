Inzwischen hat die Interessengemeinschaft (IG) Südpfalz Gästeführer 52 ausgebildete Mitglieder in ihren Reihen, vor zehn Jahren waren es noch etwa 16. Darauf verwies die erste Vorsitzende, Martina Roth, beim jüngsten Treffen in Eußerthal. Trotz der Corona-Pandemie wurden in den vergangenen Monaten weiterhin Führungen angeboten, in Rhodt wurde dabei auch ein Headset-System getestet, um trotz der Abstands- und Maskenregelung für die Teilnehmer gut verständlich zu sein. Bei den anschließenden Wahlen wurde Roth als erste Vorsitzende bestätigt.

Der Vorstand

Erste Vorsitzende: Martina Roth, zweite Vorsitzende: Gudrun Stübinger Kohls, Schatzmeisterin: Gaby Sanda, Pressewartin: Jutta Grünenwald, Schriftführerin: Brigitte Grimm, Beisitzer: Manfred Ullemeyer und Michael Walter, Kassenprüferinnen Claudia Störtz und Wolfgang Meier.